تراند اليوم : بث مباشر برشلونة .. بث مباشر برشلونة وريال مدريد HD بث مباشر مباراة برشلونة وريال مديد بث مباشر كلاسيكو السعودية 2022

بث مباشر برشلونة بث مباشر برشلونة وريال مدريد بث مباشر مباراة برشلونة وريال مديد وينتظر بشغف عشاق ومحبي كرة القدم في كافة بلاد الوطن العربي تحديد هذا الموعد، بين كل من نادي برشلونة الإسباني بطل كأس ملك اسبانيا والذي سوف يلاقي غريمه التقليدي ريال مدريد وصيف الدوري الاسباني في نصف نهائي كبير وكلاسيكو جديد بين الفريقين، ومن أكثر الاستفسارات التي يطرحها مواطني المملكة العربية السعودية، هو متى موعد الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة في السعودية.

لأول مرة في المملكة العربية السعودية حيث يُقام كلاسيكو العالم المرتقب الذي يجمع بين برشلونة ونظيره ريال مدريد لأول مرة في السعودية، ضمن مباريات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

عشاق كرة القدم على موعد منتظر، يوم الأربعاء الموافق12 يناير الجاري.

وسوف تجمع المواجهة الحماسية الثانية في دور نصف نهائي السوبر الإسباني أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو على ملعب الملك فهد الدولي يوم الخميس 13 يناير.

أما نهائي السوبر الإسباني الذي سيجمع بين الفائزين، فموعده سيكون يوم 16 يناير 2022.

تذاكر ريال مدريد وبرشلونة الرياض

وقد أوضحت وزارة الرياضة السعودية عن الطريقة المتبعة في حجز تذاكر مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني، حيث انها سوف تنظم على أرض العاصمة الرياض، ويمكن حجز التذاكر كما في هذا النحو:

بداية يتم الدخول على موقع حجز التذاكر الرسمي من هنـــا.

ثم قم باختيار المباراة التي ترغب في حضورها من مباراتي نصف النهائي.

بعدها اختر التذكرة المناسبة من التذاكر المتاحة.

ثم قم بسداد قيمة التذكرة في الموقع.

في النهاية يتم الحصول على تفاصيل التذكرة.

أسعار تذاكر الكلاسيكو الإسباني 2022

يقتضي النظام الجديد للسوبر الاسباني بمشاركة 4 فرق في البطولة بدلاً من فريقين، وهما طرفا نهائي كأس ملك إسبانيا ومتصدر ووصيف الدوري الإسباني، وفي هذا العام سوف يشارك الرباعي ريال مدريد، وبرشلونة، وأتلتيكو مدريد، وأثلتيك بلباو، وقد أعلنت وزارة الرياضة السعودية عن طرح تذاكر السوبر الإسباني يوم الثلاثاء 4 يناير 2022، أما بالنسبة الى الأسعار المحددة للتذاكر؛ فإن سعر التذكرة يتغير بتغير الفئة والمباراة.

وهناك 5 فئات لتذاكر كلاسيكو برشلونة وريال مدريد في السوبر الإسباني 2022، تبدأ الأسعار من 39 ريالا سعوديا حتى 2500 ريال، كما هي موضحة بالجدول أسعار تذاكر ريال مدريد وبرشلونة:

الفئة السعر الموحدة – خلف المرمى 39 ريالا سعوديا الموحدة – الواجهة 79 ريالا سعوديا الدرجة الممتازة 300 ريال سعودي الفضية 1500 ريال سعودي الذهبية 2500 ريال سعودي

أسعار تذاكر مباراة اتلتيكو مدريد واتلتيك بلباو في كأس السوبر، يبدأ السعر من 30 ريال إلى 950 ريال:

الفئة السعر الموحدة – خلف المرمى 30 ريالا سعوديا الموحدة – الواجهة 55 ريالا سعوديا الدرجة الممتازة 150 ريالا سعوديا الفضية 650 ريالا سعوديا الذهبية 950 ريالا سعوديا

حيث أن الوزارة أكدت على أن التسجيل متاح الكترونياً وقمنا بإدراج الطريقة المتبعة في التسجيل، وبالاضافة الى الأسعار المحددة للخمس فئات، وتحديد موعد الكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة فى السعودية.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة أمام ريال مدريد

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

في خط الدفاع: جيرارد بيكيه، إيريك جارسيا، جوردي ألبا، داني الفيش

في خط الوسط: فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس،

جافي

في خط الهجوم: عثمان ديمبلي، ممفيس ديباي، أنسو فاتي.

التشكيل المتوقع لفريق ريال مدريد امام برشلونه

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: دافيد الابا، داني كارفخال، ايدير ميليتاو، مارسيلو

في خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو

في خط الهجوم: ايدين هازارد، كريم بنزيما، فينسوس جونيور.

القنوات الناقله لمباراة برشلونة وريال مدريد

أعلنت قناة SSC 1 HD السعوديه عن حقوق إذاعة المباراه حيث أنها تمتلك حقوق بث السوبر الاسباني.

تردد قناه SSC 1 HD السعوديه

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معلق مباراة برشلونة وريال مدريد في السوبر الاسباني

وعينت SSC 1 السعوديه المعلق السعودي المخضرم فهد العتيبي للتعليق على المباراه وهو أحد أهم وأقدم المعلقين وأفضلهم في الوطن العربي.

توقيت انطلاق مباراة ريال مدريد وبرشلونه في السوبر الاسباني

وتنطلق المباراة يوم الاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، الجزائر،تونس، التاسعه مساءً بتوقيت مصر، السودان، ليبيا العاشره مساءً بتوقيت السعودية، سوريا، فلسطين، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، سلطنة عمان

المغرب، الجزائر، تونس 8:00

مصر، السودان، ليبيا 9:00

السعوديه، سوريا، فلسطين 10:00

الإمارات، سلطنة عمان 11:00