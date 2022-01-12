تراند اليوم : مباراة ريال مدريد بث مباشر .. مباراة الريال مباشر بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر

بث مباشر برشلونة بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر مباراة الريال مباشر بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر برشلونة وريال مدريد يسضيف ملك الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، أولى مباريات نصف نهائي السوبر الإسباني بين الريال وبرشلونة اليوم الاربعاء 12-1-2022 وهي المواجهة التي يلتقي الفائز منها مع المتأهل من مواجهة أتلتيكو مدريد وبلباو، وتنقل على العديد من القنوات المفتوحة ومنها قناة Ssc sport 5 hd بتعليق فهد العتيبي، ويمكن مشاهدة مباراة الكلاسيكو اليوم في الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة من خلال رابط مباشر وحصري.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر

الكلاسيكو بث مباشر، يدخل الميرنغي مباراته اليوم ضد برشلونة، لتأكيد تفوقه في مباريات الكلاسيكو الأخيرة، في الوقت الذي سيحاول فيه لاعبو برشلونة استعادة الثقة بفوز يصعد بهم للنهائي، ويمنحهم دفعة معنوية كبيرة في منتصف الموسم الصعب الذي عاشه الفريق، واسفر عن خروجه من مرحلة المجموعات لدوري ابطال أوروبا وتراجعه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

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مباراة برشلونة والريال مباشر، يتوقع أن تشهد مباراة الكلاسيكو اليوم المشاركة الأولى للوافد الجديد الإسباني الشاب فيران توريس في تشكيلة فريقه برشلونة بعد قدومه من مانشستر سيتي مقابل 65 مليون يورو، حيث وافقت رابطة كرة القدم الإسبانية على اعتماد مشاركة اللاعب، ومن المتوقع أن يكون التشكيل المتوقع للكلاسيكو اليوم على الوضع التالي:

ريال مدريد: كورتوا – ميندي – ألابا – ميليتاو – كارفاخال – كاسيميرو – كروس – مودريتش – أسينسيو – فينيسيوس – بنزيما.

برشلونة: تير شتيجن – ألبا – بيكيه – أراوخو – ألفيس – بوسكيتس – نيكو – جافي – جوتجلا – ديمبلي – توريس.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد اليوم مباشر

تهيمن قناة ssc5 hd وهي القناة المجانية الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد مجاناُ على عرب سات بتعليق فهد العيتبي، على رأس القنوات المفتوحة الناقلة للكلاسيكو في السوبر الإسباني اليوم، ويمكن استقبالها عبر التردد التالي:

تردد القناة : 12418.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي _H_ horizontal.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3

رابط مباراة الكلاسيكو بث مباشر

وينطلق توقيت مشاهدة ماتش ريال مدريد وبرشلونة اليوم في الساعة العاشرة بتوقيت الرياض، ويعتمد الإيطالي كارلو أنشيلوتي على تالق الثنائي الهجومي فينسيوس جونيور وكريم بنزيما لتفكيك دفاعات البلوغرانا، فيما سيكون الثنائي توريس وديباي في مهمة صعبة لمعادلة الكفة لمصلحة بطل الكاس أمام وصيف الدوري الموسم الماضي.

ويعلق على مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة المعلق فهد العتببي، حيث بدأ الاستوديو التحليلي منذ قليل على القناة.