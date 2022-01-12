تراند اليوم : مباشر موريتانيا .. موريتانيا الآن HD مباراة موريتانيا اليوم مباشر مشاهدة مباراة موريتانيا اليوم بث مباشر

البث المباشر لمباراة موريتانيا ضد غامبيا yalla shoot mauritania vs gambia Live Match bein max يلتقي في تمام الساعة السادسة مساء الليلة بتوقيت القاهرة منتخب موريتانيا الأول لكرة القدم في المباراة التي من المقرر أن تقام علي ملعب ليفي ستاديوم مع منتخب غامبيا الأول لكرة القدم في المباراة التي من المقرر ان تقام في اطار منافسات الجولة الاولى من دور المجموعات في كأس الامم الافريقية المقامة حاليا في الكاميرون ويمكن متابعة المباراة مباشرة وحصريا علي قناة بي ان سبورت ويتولى التعليق عليها المعلق الرياضي الشهير حفيظ دراجي.

نافس منتخب موريتانيا الأول لكرة القدم في المرحلة الثانية من التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ في قارة افريقيا في اطار المجموعات الثانية مع كلا من منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وزامبيا إلا أنه لم يقدم الأداء المطلوب حيث لم يتمكن من تحقيق الفوز في أي من المباريات التي خاضها حيث اكتفى بتحقيق التعادل في مباراتين فيما انهزم المنتخب الموريتاني في اربعة مباريات ليتوقف رصيده عند نقطتين فقط محتلا المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة.

أما منتخب غامبيا فقد فشل في التأهل إلى المرحلة الثانية من التصفيات الافريقية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم المقبلة التي ستقام في نهاية عام ٢٠٢٢ وكان آخر ظهور له في المرحلة الاولى من التصفيات حين انهزم من منتخب أنجولا في مباراتي الذهاب والإياب حيث انهزم في مباراة الذهاب بهدف نظيف كما انهزم في مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف ليغادر المرحلة الاولى من التصفيات ويعود للظهور في كأس الامم الافريقية الحالية على أمل تقديم أداء يرضى جمهوره وعشاقه ومحبيه.