تراند اليوم : مباراة موريتانيا مباشر ..  بث مباشر مباراة موريتانيا ضد غامبيا مشاهدة مباراة موريتانيا اليوم مباشر

بث مباشر مباراة موريتانيا ضد غامبيا اليوم اليوم الأربعاء Mauritania Vs Gambia يلا لايف في اطار مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية لهذا العام، ومن المفترض ان يتقابل منتخب موريتانيا مع نظيرة منتخب مالي في منافسات دور المجموعات في كاس الامم الأفريقية علي أرضية ملعب ليمبي ستاديوم، ومن المفترض ان يلعب المنتخبين مباراة قوية ويفوز أحدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي الدور التالي من البطولة، وسوف تبدأ اليوم مباراة مالي وموريتانيا علي قناة الجزائرية الأولى وbeIN MAX 1,2 مع المعلق حفيظ دراجي في تمام الساعه السادسة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه السابعة مساءاً بتوقيت السعوديه علي يلا شوت.

مباراة موريتانيا وغامبيا اليوم

فريق موريتانيا هو الطرف الأول في لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الجولة الأولي من مباريات كأس الأمم الأفريقية، منتخب موريتانيا قد تأهل للبطولة بعد أن خاض التصفيات التي تسبق بداية البطولة حيث احتل منتخب موريتانيا المركز الثاني في مجموعتة العاشرة برصيد تسعة نقاط جمهم بعد ان لعب ستة مبارايات واستطاع تحقيق الأنتصار في مباراتان وتعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراة واحدة في مرحلة التصفيات، واليوم سوف يدخل المنتخب المورتاني البطولة وهو يبحث تحقيق الأنتصار واكتساب اول ثلاث نقاط له في البطولة ومحاولة التأهل للدور الثاني من البطولة.

مباراة موريتانيا وغامبيا اليوم

وعلي النظير الاخر منتخب غامبيا هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول نظيرة منتخب موريتانيا، منتخب غامبيا استطاع التأهل الي البطولة بعد ان خاض تصفيات أمم افريقيا واستطاع الوصول الي المركز الأول في مجموعتة الخامسة برصيد عشر نقاط جمعم المنتخب بعد أن لعب ستة مباريات واستطاع تحقيق الأنتصار في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباراتان أيضاً خلال التصفيات المؤهلة للبطولة، منتخب غامبيا سوف يبحث اليوم هو الاخر عن تحقيق الأنتصار في اول مباراة له في البطولة أمام نظيرة المورتاني ومحاولة الانتصار واكتساب الثلاث نقاط او التعادل لضمان مكانة في البطولة والتاهل للدور القادم.