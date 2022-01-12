تراند اليوم : بث مباشر تونس .. بث مباشر تونس مالي tunisie vs mali en direct مشاهدة مباراة المنتخب التونسي اليوم مباشر

مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر tunisia vs mali في كأس الأمم الأفريقية ، يستضيف مساء اليوم منتخب تونس خصمه فريق مالي لحساب الجولة الاولي من بطولة كاس الامم الافريقية في المباراة التي سوف تقام اليوم على ارضية ملعب ليمبي ستاديوم مستقبل عليه منتخب تونس المباراة في دور المجموعات ، وسوف تبدا اليوم المباراة في تمام الساعة الثالثه مساءا بتوقيت مصر.

جاء منتخب تونس في المجموعة السادسه من بطولة امم افريقيا والتي تضم بجانبه منتخب مالي خصمه في مواجهة اليوم وكذلك منتخب غامبيا ومنتخب موريتاينا ، واخر مباراة لعبها منتخب تونس قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه منتخب الجزائر لحساب منافسات بطولة كاس العرب والتي كانت في المواجهة ضمن مباراة النهائي والتي قد خسر فيها من امام الجزائر بنتيجة هدفين بدون رد.

فيما منتخب مالي اخر مباراة لعبها قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه منتخب اوغندا في المباراة التي حق الانتصار فيها بهدف وحيد بدون رد ضمن الجولة الثالثه من دور المجموعات في تصفيات كاس العالم ، وسوف يسعي اليوم منتخب مالي ان يحقق الانتصار اليوم المباراة في الجولة الاولي من دور المجموعات ضمن المجموعة السادسه ، وسوف تكون المباراة اليوم صعبه وقوية امام تونس.