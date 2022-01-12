تراند اليوم : الصحة العالمية: تطالب لقاحات جديدة تحمي بشكل أفضل من انتقال العدوى

حذّر خبراء منظمة الصحة العالمية من أن الاكتفاء بإعطاء جرعات لقاح معززة لا يشكل استراتيجية قابلة للاستمرار في مواجهة المتحورات الناشئة، ودعوا إلى لقاحات جديدة تحمي بشكل أفضل من انتقال العدوى.

وقالت اللجنة الاستشارية الفنية حول كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية في بيان، إن ثمة حاجة إلى تطوير لقاحات مضادة لكوفيد-19 ذات فاعلية عالية للوقاية من الإصابة وانتقال العدوى وأشكال الإصابة الحادة والوفاة.

البداية من فايزر

وأتت هذه التطورات بعدما كشفت شركة فايزر عن إنتاج لقاح يستهدف السلالة المتحورة بحلول مارس/آذار المقبل.

وذكر الرئيس التنفيذي للشركة ألبرت بورلا أمس الاثنين، أن ثمة حاجة للقاح، وأن شركته يمكنها إنتاج واحد من هذا القبيل، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

كما أضاف أن فايزر وشريكتها بيونتيك تعملان على كل من نسخة لقاح تستهدف أوميكرون وعلى أخرى تشمل كلا من اللقاح السابق وآخر مقاوماً للسلالة السريعة الانتشار.