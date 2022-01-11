تراند اليوم : القنوات الناقلة لمباراة السودان وغينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة السودان وغينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا القنوات الناقلة لمباراة السودان وغينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا يلتقي منتخب السودان مع غينيا بيساو في مستهل مبارياته في كأس الأمم الأفريقية 2022.

أوقعت قرعة دور المجموعات السودان في مجموعة قوية، فبجانب منافسه في المباراة يتواجد بها الثنائي القوي مصر ونيجيريا.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة السودان وغينيا بيساو في كاس أمم أفريقيا 2022.

موعد مباراة السودان وغينيا بيساو

موعد مباراة السودان وغينيا بيساو هو الثلاثاء 11 يناير/كانون الثاني 2022 في ملعب رومدي أدجيا.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الخرطوم، الثامنة بتوقيت الدار البيضاء، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السودان وغينيا بيساو؟

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق إذاعة مباريات كأس أمم أفريقيا 2022 حصريًا عبر شاشاتها، وذلك في الوطن العربي والشرق الأوسط.

كما كان الأمر في النسخ السابقة التي حصلت الشبكة القطرية على حقوقها الحصرية، سيتم تخصيص مجموعة من القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا، وستكون بالطبع باشتراك مدفوع.

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة السودان وغينيا بيساو؟

القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2022 هي "beIN SPORTS MAX HD 1" و"beIN SPORTS MAX HD 2"، وتردداتها كالتالي.

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على نايل سات

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عامودي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على سهيل سات