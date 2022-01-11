تراند اليوم : مباراة المنتخب السوداني اليوم مباشر .. مباراة السودان وغينيا sudan national team بث مباشر أونلاين

مباراة المنتخب السوداني اليوم مباشر .. مباراة السودان وغينيا sudan national team بث مباشر أونلاين مباراة المنتخب السوداني اليوم مباشر .. مباراة السودان وغينيا sudan national team بث مباشر أونلاين المنتخب السوداني يدخل مواجهه الليله علي الطرف الاول وذلك في بدايه مشوراه في النسخه الحاليه من كاس الامم الافريقيه ، المنتخب السوداني كان قد عاد الي منافسات الكان بعد اخر مشاركه بعد ان نجح في احتل المركز الثاني في مجموعته في التصفيات وذلك بعد ان جمع 12 نقطه من 6 مباريات لعبهم في التصفيات حيث حقق المنتخب الانتصار في اربع مباريات وخسر المنتخب مبارتان ، المنتخب السوداني الليله سوف يبحث عن تحقيق نتيجه جيده في مباراته الاولي في البطوله من اجل المنافسه علي التواجد في الدور القادم من البطوله.

علي الجانب الاخر منتخب غينيا بيساو فهو الطرف الثاني في لقاء الليله وذلك لحساب لقاءات الجوله الاول من منافسات دور المجموعات لكاس الامم في هذه النسخه ، منتخب غينيا بيساو هو لم يغيب عن اخر نسختين من الكان وكان قد صعد الي هذه النسخه بعد ان احتل المركز الثاني في مجموعته في التصفيات خلف السنغال برصيد 9 نقاط وذلك بعد ان خاض 6 مباريات في التصفيات ومن خلالهم كان منتخب غينيا بيساو

قد حقق الانتصار في ثلاث مباريات وخسر ايضا ثلاث مباريات في التصفيات ، منتخب غينيا بيساو هو الاخر الليله يدخل المواجهه وهو يريد تحقيق نتيجه جيده وعدم الخساره من اجل المنافسه علي مركز موهل الي الدور التالي من الكان.

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