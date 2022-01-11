تراند اليوم : بث مباشر السودان .. بث مباشر مباراة السودان وغينيا مباشر مشاهدة مباراة السودان وغينيا

بث مباشر السودان .. بث مباشر مباراة السودان وغينيا مباشر مشاهدة مباراة السودان وغينيا بث مباشر السودان .. بث مباشر مباراة السودان وغينيا مباشر مشاهدة مباراة السودان وغينيا لقاء متكافيء سيبحث كل من السودان وغينيا بيساو عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة من أجل تعزيز موقفهما في جدول ترتيب البطولة، يدرك السودان وغينيا بيساو أن بطاقة الترشيحات تنصب في صالح مصر ونيجيريا ولا سيما وأن الفريقان يمتلكان لاعبي على أعلى مستوى ويلعبون في أكبر الأندية الأوروبية والأوروبية، السودان لم تقدم الأداء المنتظر خلال مشاركتها في كأس العرب الأخيرة وودع البطولة من الدور الأول بعدما خسر من الجزائر ومصر بتائج عريضة، وسيبحث المنتخب السوداني عن تقديم أفضل اداء في البطولة للحفاظ على فرصه بالمنافسة على البطاقة المؤهلة للدور القادم

أما منتخب غينيا بيساو فشل في التأهل للمرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم وقدم أداء باهت خلال التصفيات حيث فشل في تحقيق الفوز خلال مشواره بالتصفيات وخسر 3 مباريات وتعادل 3 مباريات ولم يحقق أي انتصار، ويأمل غينيا بيساو بتقديم عروض قوية خلال كأس الأمم والخروج من مواجهة اليوم بالنقاط الثلاثة للحفاظ على فرصه في المنافسة على احدى بطاقتي التأهل للدور القادم.

غينيا بيساو يعاني من إصابة 5 لاعبين بكورونا، ومثلهم مسئولين، بعد وصولهم للكاميرون، وعلى رأسهم الحارس الأساسي جوناس مينديز وسيعتمد باريكو كاندي مدرب غينيا بيساو، على 18 لاعبًا تدربوا بانتظام منذ الأربعاء الماضي في الكاميرون.

تشكيل السوادن المتوقع أمام غينيا بيساو

حراسة المرمى: علي عبد الله أبو عشرين

خط الدفاع: محمد أمين - مصطفى عبد القادر كرشوم - صلاح نمر - مصطفى الفادني

خط الوسط: عبد الرازق عمر يعقوب - محمد الرشيد - والي الدين خضر

خط الهجوم: الجزولي نوح - محمد عبد الرحمن - ياسين حامد

موعد مباراة السودان وغينيا بيساو والقنوات الناقلة لها

تبدأ مباراةالسودان وغينيا بيساو في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة، الساعة 10:00بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 8:00 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة السودان وغينيا بيساو عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 2 Max.

تشكيل غينيا بيساو المتوقع أمام السودان

حراسة المرمى: يوناس مينديز

خط الدفاع: نانو - أوبا سانجانتي - سوري ماني - فالي كاندي

خط الوسط: بورا - بيكيتي - ألفا سيميدو - موريتو كاساما - جورجينيو

خط الهجوم:فريدريك ميندي