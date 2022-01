تراند اليوم : مباراة السودان بث مباشر .. مباراة السودان sudan vs guinea bissau مشاهدة السودان وغينيا بيساو مباشر

مباراة السودان بث مباشر .. مباراة السودان sudan vs guinea bissau مشاهدة السودان وغينيا بيساو مباشر مباراة السودان بث مباشر .. مباراة السودان sudan vs guinea bissau مشاهدة السودان وغينيا بيساو مباشر نقل مباراة السودان بث مباشر sudan vs guinea bissau. يستضيف ملعب جابوما مشاهدة مباراة السودان وغينيا بيساو في كأس أمم أفريقيا، يلتقي المنتخب السوداني مع نظيره غينيا بيساو لحساب المجموعة الرابعة وعينه على الظفر بالنقاط الثلاث في أفق البحث عن خلق المفاجأة وخطف إحدى بطاقتي التأهل لدور ربع النهائي رغم صعوبة مهمته، قدم منتخب السودان مستويات كارثية في الآونة الأخيرة تجلت في إقصائه المبكر من دور المجموعات لتصفيات المونديال .

وكانت البطولة العربية النقطة التي أفاضت الكأس وأوضحت عيوب صقور الجديان العديدة ما جعل ناقوس الخطر يدق في الخرطوم، يعيش المنتخب السوداني مرحلة تغيير كبيرة حيث قام اتحاد الكرة بحملة تغييرات للفريق الوطني وإقحام أسماء جديدة في اللائحة مع عدم المناداة على أخرى كانت إلى وقت قريب تشكل العمود الفقري للمنتخب الأول، يلا شوت ماتش السودان اليوم.

البث المباشر مباراة السودان كورة لايف ضد غينيا بيساو، يواجه منتخب السودان مصيرا معقدا في كأس إفريقيا للأمم بالكاميرون في ظل تقلص حظوظهم في التأهل بسبب احتكاكهم بمنتخبي مصر ونيجيريا المرشحين البارزين للذهاب بعيدا في المسابقة، على الرغم من ذلك يبقي السودانيون على الأمل قائما خاصة في حالة الحصول على ثلاث نقاط من المباراة الأولى أمام غينيا بيساو ومناقشة باقي المباريات بالكيفية اللازمة، ويدخل منتخب السودان بث مباشر مباراة غينيا بتشكيل من اللاعبين مكون من، حراسة المرمى: علي أبو عشرين، خط الدفاع: سمؤال ميرغني، أحمد وضاح، أمير كمال، فارس عبدالله، الوسط: نصرالدين الشغيل، أبو عاقلة عبدالله، صلاح عادل، ثلاثي الهجوم: ياسر مزمل، الجزولي نوح، محمد عبد الرحمن.