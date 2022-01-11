تراند اليوم : مباشر ماتش السودان وغينيا بيساو .. مباشر مشاهدة مباراة السودان وغينيا بيساو بث مباشر

مشاهدة مباراة السودان وغينيا بيساو بث مباشر sudan vs guinea bissau في كأس الأمم الأفريقية ، يستضيف منتخب السودان خصمه منتخب غينيا بيساو لحساب منافسات الجولة الاولي من دور المجموعات في المباراة التي سوف تقام اليوم على ارضية ملعب رومدي ادجيا مستقبل عليه منتخب السودان في المجموعة الرابعه ، وسوف تبدا اليوم المباراة في تمام الساعة التاسعه مساءا بتوقيت مصر.

يخوض اليوم منتخب السودان اول مباراة له ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كاس الامم الافريقية وقد جاء منتخب السودان ضمن المجموعة الرابعه والتي تضم كذلك منتخب مصر ومنتخب غينيا بيساو وكذلك منتخب نيجيريا ، واخر مباراة لعبها منتخب السودان قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه منتخب زيمبابوي في المواجهة الودية والتي قد انتهت بنتيجة التعادل السلبي بدون اهداف.

بينما على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل منتخب غينيا بيساو القادم للمباراة اليوم من تعادل ضمن الجولة الثالثه من دور الجموعات في تصفيات كاس العالم والتي كانت من امام خصمه منتخب السودان خصمه في مباراة اليوم ضمن الجولة الاولي من دور المجموعات من بطولة امم افريقيا ، وقد انتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون اهداف ، واليوم يامل ان يحقق الانتصار في المباراة الاولي له.