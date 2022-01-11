تراند اليوم : مباراة مصر ونيجيريا مباشر .. ماتش منتخب مصر ونيجيريا مباشر بث مباشر مباراة مصر و نيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا يلا شوت

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وتقام مباراة مصر ونيجيريا على ملعب "رومدي أديجا" بمدينة جاروا الكاميرونية، مساء اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يذكر أن منتخبي مصر ونيجيريا يتنافسان بالمجموعة الرابعة في كأس أمم أفريقيا 2021، التي تضم أيضا السودان وغينيا بيساو.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

تتولى شبكة "بي إن سبورتس" نقل مباريات كأس أمم أفريقيا 2021 بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتذاع مباراة مصر ونيجيريا على قناتي "beIN Sports HD 1 Max" و"beIN Sports HD 2 Max".

كذلك يمكن مشاهدة المباراة عبر منصة "بي إن كونكت" الإلكترونية لمشتركي "بي إن سبورتس".

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على القمر الصناعي "نايل سات" هو 12604 (الاستقطاب: أفقي - الترميز: 27500 - معدل تصحيح الخطأ: 3/2).

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على "نايل سات" هو 11013 (الاستقطاب: أفقي - الترميز: 27500 - معدل تصحيح الخطأ: 3/2).