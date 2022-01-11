تراند اليوم : بث مباشر مصر .. ماتش منتخب مصر ونيجيريا مباشر مصر ونيجيريا مباشر منتخب مصر الآن مباشر ماتش مصر ونيجيريا مباشر

سجلت نيجيريا هدفها الأول في مباراتها مع المنتخب المصري وسط ضغط ومساندة كبيرة من نايشر لاعب المنتخب النيجري والذي سجل الهدف الأول بقدمه اليسرى في منطقة مقتل.

كانت أخر مواجهة بين مصر ونيجريا قبل ثلاثة أعوام وفاز المنتخب النيجري بهدف مقابل لا شيء.

انطلقت أحداث مباراة مصر ونيجيريا في كأس أمم افريقيا 2022 وسط منافسة شديدة وضغط كبيرة من قبل المنتخبين المصري والنيجيري.

ويعلب المنتخب النيجيري بقوة كبيرة وضغط كبير على منطقة حارس المرمى المصري.

ويبدا منتخبان الوطني الاكثر تتويجا بكاس الامم الافريقيه مشوراه في هذه النسخه بمواجهه قويه مع المنتخب النيجيري مساء اليوم الموافق 11 يناير وذلك لحساب مباريات الجوله الاولي من منافسات دور المجموعات لهذا النسخه من كاس الامم الافريقيه ، وسوف يستضيف ملعب رومدي أدجيا في مدينه غاروا الكاميرونيه مواجهه منتخبان امام خصمه النيجيري وذلك قمه مواجهات الجوله الاولي من دور المجموعات لهذا النسخه من الكان ، وسوف تنطلاق المباراه الليله في تمام الساعه السادسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السابعه مساءا بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة مصر ونيجيريا

منتخبان يدخل علي الطرف الاول في مواجهه الليله وذلك ضمن مواجهات الجوله الاولي من دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه لهذا الموسم ، منتخبان كان قد ضمن التوجد في هذه النسخه بعد ان تصدر المجموعته في التصفيات برصيد 12 نقطه وذلك بعد ان تمكن من تحقيق الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل ايضا في ثلاث مباريات ولم يلتقي منتخبان اي خساره في التصفيات ، منتخبان الليله سوف يدخل المواجهه وهو يبحث عن تحقيق نتيجه جيده في بدايه مشوراه في هذه البطوله وبالاخص وهو متسلح بافضل الاعبين من هذا الجيل والذي يضم واحد من افضل ثلاث لاعبين في العالم نجم ليفربول محمد صلاح الذي يبحث عن تحقيق لقبه الاول مع الفراعنه.

مباراة نيجيريا ومصر يلا شوت

فيما المنتخب النيجيري فهو الطرف الثاني في مباراه الليله وذلك في بدايه مشوراه في النسخه الحاليه من كاس الامم الافريقيه ، المنتخب النيجيري هو الاخر لم يجد اي صعوبه في التاهل لهذا النسخه من الكان حيث تصدر هو الاخر مجموعته في التصفيات وذلك بعد ان جمع 14 نقطه من 6 مباريات لعبهم حيث حقق الانتصار في اربع مباريات وتعادل في مبارتان ، المنتخب النيجيري هو الاخر سوف يبحث من خلاله مباراته الاولي في الكان عن تحقيق نتيجه جيده من اجل المنافسه علي صدرا المجموعه مع منتخبان.