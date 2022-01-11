تراند اليوم : مصر ونيجيريا مباشر .. بث مباشر ماتش مصر ونيجيريا HD بث مباشر مصر اليوم ضد نيجيريا مشاهدة ماتش مصر ونيجيريا مباشر

مصر ونيجيريا مباشر بث مباشر مباراة مصر مباراة مصر ونيجيريا مباشر بث مباشر ماتش مصر ونيجيريا بث مباشر مصر اليوم ماتش مصر ونيجيريا مباشر يلتقي المنتخبان اليوم في تمام الساعة السادسة بتوقيت جمهورية مصر العربية مساء اليوم الثلاثاء الموافق 11 من يناير، وذلك على أرض ملعب رومدي أدجيا داخل دولة الكاميرون البلد المضيف، كما يسعى كيروش إلى الفوز بالبطولة هذا الموسم، ويسعى إلى تعويض الخسارة الاخيرة له في بطولة كأس العرب الماضية، كما يريد الكثيرون معرفة القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا على النايل سات مفتوحة.

قائمة منتخب مصر النهائية لكاس الامم الافريقية

قد سافر اللاعبين إلى الكاميرون، وبدأ تدريب اللاعبين، قبل معرفة تشكيلة منتخب مصر المتوقعة، حيث جاءت قائمة منتخب مصر النهائية لكاس امم افريقيا كالتالي:

حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد أبوجبل، محمد صبحي، محمود جاد

المدافعون: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي «الونش»، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، محمد حمدي

وسط الملعب: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد «زيزو»، مهند لاشين، إبراهيم عادل

المهاجمون: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن «تريزيجيه»، رمضان صبحي، مروان حمدي.

تشكيلة منتخب مصر امام نيجيريا

أما الحديث عن تشكيلة منتخب مصر مباراة نيجيريا ومعرفة القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا على النايل سات مفتوحة أدناه، حيث التشكيل المتوقع كالتالي:

تشكيلة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح، الونش ،حجازي ، أكرم توفيق

خط الوسط : النني ، حمدي فتحي

تريزيجيه

خط الهجوم: مرموش ، صلاح

مصطفى محمد

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا على النايل سات مفتوحة

بعد معرفة تشكيلة منتخب مصر المتوقع امام نيجيريا، فإن القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا على النايل سات مفتوحة جاءت كالتالي:

تردد قناة bein sport 1 المفتوحة:

القمر الصناعى: نايل سات

التردد: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H

تردد قناة bein sport 2 المفتوحة:

القمر الصناعى: نايل سات.

التردد: 11013

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي

تردد قناة الجزائرية الارضية على النايل سات:

القمر الصناعى: نايل سات 7 غرب (7.0 W) Nilesat.

التردد: 11680.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح 3/4 أو تلقائى.

تردد قناة فارزيش Varzish:

القمر الصناعي: NileSat 9

التردد: 11555

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل التصحيح: تلقائيا.

تردد قناة سبورت كلوب البلغارية:

القمر الصناعى: Bulgaria Sat

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي

تردد قناة تيلي تشاد tele chad:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة فوكس سبورت fox sports:

تردد القناة: 11804.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

القمر الصناعي: نايل سات 102\ 101 7غرباً.