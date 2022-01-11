تراند اليوم : مصر مباشر .. مباراه مصر ونيجيريا بث مباشر HD مباراه مصر ونيجيريا مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر اليوم HD

مصر مباشر مباراه مصر ونيجيريا بث مباشر مباراه مصر ونيجيريا مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر اليوم وهناك عدة قنوات عبر الأقمار الصناعية المختلفة سواء نايل سات أو عرب سات تقوم بنقل مباراة منتخب مصر ضد منتخب نيجيريا في البطولة، وهي على النحو التالي:

قناة النبأ الليبية على القمر الصناعي النايل سات وترددها 11096.

قناة فوكس سبورت، ويمكن استقبالها من خلال التردد التالي 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة الجزائرية الأولى وترددها 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 (5/6).

قناة تيلي تشاد عبر القمر الصناعي نايل سات وتردد 12015 بمعدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

قناة RTB TV وهي قناة من بوركينا فاسو يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

والجدير بالذكر بإن مباراة مصر ونيجيريا تنطلق في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، ويطمح المنتخب المصري في أن يحقق الانتصار والثلاث نقاط من أولى المباريات في تلك المجموعة وهو الأمر الذي سوف يساعد المنتخب في تصدر المجموعة والابتعاد عن مجموعة منتخب الجزائر في الدور التالي.