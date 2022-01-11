تراند اليوم : بث مباشر مباراة مصر .. بث مباشر مصر ونيجيريا HD مباراة مصر ونيجيريا مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر

مباراة مصر اليوم مباشر بث مباشر مصر بث مباشر مصر ونيجيريا مباراة مصر ونيجيريا مباشر مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر nigeria vs egypt في كأس الأمم الأفريقية ، يستضيف منتخب مصر مساء اليوم الاربعاء خصمه منتخب نيجيريا ضمن منافسات الجولة الاولي من دور المجموعات في بطولة كاس الامم الافريقية ، وسوف تبدا اليوم الاربعاء المباراة في تمام الساعة السادسه مساءا بتوقيت مصر ، وسوف تقام اليوم المباراة على ارضية ملعب رومدي ادجيا مستقبل عليه اليوم منتخب مصر المباراة.

يخوض اليوم منتخب مصر اول لقاء له في منافسات دور المجموعات من امم افريقيا من امام خصمه منتخب نيجيريا ، وسوف يبحث اليوم منتخب مصر في المواجهة القوية عن الانتصار وحصد اول ثلاث نقاط له مساء اليوم الاربعاء ، واخر مباراة لعبها منتخب مصر قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه منتخب قطر ضمن منافسات مواجهة تحديد المركز الثالث من بطولة كاس العرب والتي انتهت بفوز منتخب قطر بضربات الترجيح.

فيما على الجانب الاخر يدخل منتخب نيجيريا المباراة ضيفا في الجولة الاولي والتي سوف يبحث فيها هو الاخر عن الفوز الاول له في مواجهة الافتتاح للمنتخب في بطولة كاس الامم الافريقية ، واخر مباراة خاضها منتخب نيجيريا قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه منتخب الراس الاخضر ضمن مواجهة الجولة الثالثه من تصفيات كاس العالم في افريقيا والتي تعادل فيها بنتيجة هدف لمثله.