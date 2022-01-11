تراند اليوم : مباشر مصر .. ماتش مصر مباشر مشاهدة مباراة مصر بث مباشر مصر ونيجيريا مباشر يلا شوت

مباشر مصر .. ماتش مصر مباشر مشاهدة مباراة مصر بث مباشر مصر ونيجيريا مباشر يلا شوت مباشر مصر .. ماتش مصر مباشر مشاهدة مباراة مصر بث مباشر مصر ونيجيريا مباشر يلا شوت لقاء قوي Nigeria vs Egypt مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر في المباراة التي تقام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد رومدي أدجيا، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا، عبر موقعنا يلا شوت توداي.

تتجه عشاق جماهير المصرية إلى العاصمة الكاميرون لمتابعة مواجهة الفراعنة والنسور في اللقاء الذي يجمع بين أقوى فريقين بالبطولة والمجموعة وأحد المرشحين على حصد اللقب، منتخب مصر يدخل لقاء اليوم باحثا عن الانتصار وتحقيق الفوز لتحقيق انطلاقة مثالية في البطولة التي يبحث الفراعنة عن حصدها وتعويض الهزيمة التي تعرض لها الفريق في البطولة التي أقيمت في القاهرة وخرج منها المنتخب الوطني من دور الـ16، منتخب مصر وصل للدور النهائي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم وبات الفريق على أعتاب 90 دقيقة من أجل العبور لمونديال للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخ الفراعنة.

وسيعول المنتخب الوطني في لقاء اليوم على قدرات وإمكانيات النجم محمد صلاح لاعب ليفربول إلى جانب مصطفى محمد وتريزيجيه ومحمد الشناوي وأحمد حجازي والعديد من النجوم، وسيبحث المنتخب الوطني عن استغلال أنصاف الفرص في لقاء اليوم من أجل الخروج من اللقاء بالنقاط الثلاثة، عادة ما تشهد مباريات مصر ونيجيريا ندية وإثار حيث خاض الفريق 7 لقاءات وكانت الندية حاضرة بين الفراعنة والنسور، فالمنتخب المصري فاز مرتين ومثلهما لنيجيريا، مقابل التعادل 3 مرات، وبدأت لقاءات المنتخبين على صعيد البطولة القارية في نسخة 1963، وتفوق الفراعنة بنتيجة 6-3، كما فاز النسور في نصف نهائي نسخة 1984 بركلات الترجيح، وكان آخر لقاء بين المنتخبين في نسخة 2010 بالجولة الأولى في دور المجموعات، وتغلب الفراعنة بنتيجة 3-1.

تشكيل مصر المتوقع أمام نيجيريا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح

خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية

خط الوسط الهجومي: محمد شريف - عبد الله السعيد - محمد صلاح

خط الهجوم: مصطفى محمد

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة لها

يمكنكم مشاهدة مباراة مصر اليوم في أولى مبارياتها بالكأس الإفريقية أمام نسور نيجيريا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت غرينيتش، الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة مصر ونيجيريا عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 2 Max.

وفي الناحية الأخرى سيبحث منتخب نيجيريا عن تحقيق الفوز وتقديم عرض قوي أمام مصر المنتخب النيجيري يمتلك لاعبين على اعلى مستوى ومحترفين في أكبر البطولات الأوروبية والدوريات العاليمة، الأزمات قد تعيق انطلاقة وطموح المنتخب النيجيري حيث بدأت الأزمة بإقالة الألماني جيرنوت روهر من قيادة النسور، وتعيين المدرب المؤقت أوجوستين إيجوافين، ثم تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو قبل أيام من البطولة ليكون مديرًا دائمًا ولكن عقب الانتهاء من منافسات الكان، وسيغيب اللاعب فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي وإيمانويل دينيس مهاجم واتفورد وأودوين إيجالو مهاجم الشباب السعودي، بعد تمسك أنديتهم بهم وعدم إرسالهم للمشاركة بالكان، وعلى الرغم من الغيابات المؤثرة إلا أن تشكيلة النسور الخضر تشهد العديد من الأسماء اللامعة خاصة في الجانب الهجومي، وعلى رأسهم كيليتشي إيهانيتشو نجم ليستر سيتي، والمخضرم أحمد موسى مهاجم فاتح كاراجمرك التركي، وصامويل شيكويزي لاعب فياريال، وأليكس إيوبي نجم إيفرتون.

تشكيل نيجيريا المتوقع أمام مصر

حراسة المرمى: مادوكا أوكوي

خط الدفاع: كينيث جوسياه أوميريو - وليام إيكونغ - شيدوزي أوازيم

خط الوسط: أليكس إيوبي - جاميليو كولينز - ويلفريد نديدي -جو أريبو - موزيس سيمون

خط الهجوم: أحمد موسى - كليشي إيهيناتشو