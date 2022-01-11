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تراند اليوم : بث مباشر مصر .. بث مباشر مصر ونيجيريا HD بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا اليوم مباشر مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر

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بث مباشر مصر بث مباشر مصر ونيجيريا بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر ويقود محمد صلاح قائد المنتخب المصري وفريق منتخب مصر الثلاثاء 11-1-2022 لمواجهة منتخب نيجيريا ضمن منافسات الجولة الأولى للمنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون 2022 بداية من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

يخوض كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني المصري لقاء منتخب نيجيريا الذي سيقام الثلاثاء 11-1-2022 بتشكيل جديد يشارك فيه تريزيجيه بعد ابتعاده فترة طويلة عن صفوف المنتخب الوطني .

ويتكون التشكيل المتوقع من

محمد الشناوي في حراسة المرمى

أيمن أشرف - أحمد حجازي- أكرم توفيق- أحمد فتوح

حمدي فتحي - محمد النني- أحمد سيد زيزو

محمد صلاح - محمود تريزيجيه - مصطفى محمد

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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