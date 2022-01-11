تراند اليوم : بث مباشر مصر .. بث مباشر مصر ونيجيريا HD بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا اليوم مباشر مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر

بث مباشر مصر بث مباشر مصر ونيجيريا بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر ويقود محمد صلاح قائد المنتخب المصري وفريق ليفربول منتخب مصر الثلاثاء 11-1-2022 لمواجهة منتخب نيجيريا ضمن منافسات الجولة الأولى للمنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا المقامة في الكاميرون 2022 بداية من 9 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

يخوض كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني المصري لقاء منتخب نيجيريا الذي سيقام الثلاثاء 11-1-2022 بتشكيل جديد يشارك فيه تريزيجيه بعد ابتعاده فترة طويلة عن صفوف المنتخب الوطني .

ويتكون التشكيل المتوقع من

محمد الشناوي في حراسة المرمى

أيمن أشرف - أحمد حجازي- أكرم توفيق- أحمد فتوح

حمدي فتحي - محمد النني- أحمد سيد زيزو

محمد صلاح - محمود تريزيجيه - مصطفى محمد