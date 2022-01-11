تراند اليوم : بث مباشر الجزائر .. بث مباشر مباراة الجزائر HD بث مباشر مباراة الجزائر وسيراليون مباشر التلفزيون الجزائري الارضية مباشر

مشاهدة مباراة الجزائر وسيراليون بث مباشر algeria vs sierra leone في كأس الأمم الأفريقية ، يستضيف منتخب الجزائر اليوم الاربعاء على ملعب جابوما مواجهة الجولة الاولي من دور المجموعات في بطولة امم افريقيا من امام خصمه منتخب سيراليون وذلك في المباراة ضمن الإفتتاح للمنتخبين في دور المجموعات من المجموعة الخامسه ، وسوف تبدا اليوم المباراة في تمام الساعة الثالثه مساءا بتوقيت مصر.

منتخب الجزائر يلعب اليوم اول مباراة له في امم افريقيا من دور المجموعات وهو حامل لقب البطولة بعد الفوز في النسخة الماضيه على خصمه منتخب السنغال ، وسوف يسعي منتخب الجزائر في النسخة الجديده من البطولة ان يحفاظ على اللقب في منافسة سوف تكون قوية جدا امامه ، وسوف يسعي اليوم منتخب الجزائر من امام خصمه منتخب سيراليون ان يحقق الانتصار اول وحصد الثلاث نقاط لتصدر المجموعة الخامسه.

بينما على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل منتخب سيراليون المباراة ضيفا من امام حامل لقب بطولة امم افريقيا ، وسوف يخوض اليوم منتخب سيراليون مباراة صعبه في مواجهة الجولة الاولي من الافتتاح له ضمن دور المجموعات ، واخر مباراة لعبها منتخب سيراليون قبل مواجهة اليوم من امام خصمه منتخب جزر القمر والتي قد خسر فيها بهدفين بدون رد في المباراة الودية.