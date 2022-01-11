تراند اليوم : مباشر الجزائر الان .. بث مباشر الجزائر وسيراليون الجزائر اليوم مباشر bein sport direct مباراة الجزائر اليوم مباشر

مباشر الجزائر مباراة الجزائر اليوم مباشر الأن بث مباشر يلا شوت مباراة الجزائر اليوم مباشر bein sport حفيظ دراجي كاملة بث مباشر الجزائر بث مباشر الجزائر وسيراليون مباشر الجزائر الا bein sport direct مباراة الجزائر اليوم مباشر الجزائر اليوم مباشر يخوض المنتخب الجزائري "محاربو الصحراء" مواجهة قوية ومثيرة أمام منتخب سيراليون مساء اليوم الثلاثاء 11 يناير 2022 ميلاديا الموافق 8 جماد الأخر 1443 هجريًا في إطار مواجهات المجموعة الخامسة ضمن منافسات النسخة الثالثة والثلاثون من بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها الكاميرون.

وتقام مباراة الجزائر وسيراليون على ملعب "جابوما" بالكاميرون، ويقع المنتخب الجزائري مع منتخب سيراليون في المجموعة الخامسة بجانب منتخبات ساحل العاج وغينيا الإستوائية.

محاربو الصحراء بقيادة جمال بلماضي يدخلون مباراة اليوم بكل قوتهم للدفاع منذ البداية عن لقبهم والتتويج باللقب الثالث في تاريخهم بعدما حصدت الجزائر اللقب الأول عام 1990 على حساب نيجيريا، لتعود وتتوج باللقب الثاني في نسخة 2019 بالقاهرة بعد رحلة طويلة إنتهت بهزيمة السنغال في النهائي بهدف نظيف بقدم بغداد بنجاح.

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ووصل المنتخب الجزائري إلى نهائي البطولة عام 1980 لكن لم يحالفه الحظ حيث خسر بثلاثية نظيفة أمام أصحاب الأرض المنتخب النيجيري، بينما وصلت الجزائر للدور نصف النهائي 4 مرات خلال مشاركتها في كأس الأمم الأفريقية.

ويتأثر تشكيل الجزائر أمام سيراليون بسبب بعض الغيابات التي ستمنع جمال بالماضي من الإستعانة بعدد من اللاعبين مثل إسماعيل بن ناصر الذي يغيب عن المباراة بعد قرار إيقافة من الإتحاد الأفريقي، بينما يظل موقف سفيان فيجولي قريبا من عدم المشاركة نظرا لعدم المشاركة في تدريبات الفريق بشكل طبيعي في الأيام الماضية.