تراند اليوم : الجزائر مباشر .. مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر HD مشاهدة مباراة الجزائر اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر اليوم بث مباشر bein sport

مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر مشاهدة مباراة الجزائر اليوم بث مباشر bein sport مشاهدة مباراة الجزائر اليوم بث مباشر وجه المدير الفني للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي، كل اهتمامه صوب المباراة الأولى التي سيلعبها "الخضر" يوم الثلاثاء أمام سيراليون، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة كأس أمم أفريقيا الجارية وقائعها في الكاميرون.

ووفقاً لمصادره الخاصة أن الحصة التدريبية الأولى التي أجرتها عناصر المنتخب الجزائري، الأحد، في الكاميرون سمحت للمدرب بلماضي بحسم التشكيلة الأساسية التي ستواجه سيراليون، في حين يبقى الشك في بعض المراكز.

8 أسماء ضمنت بدء المباراة

وبعيداً عن الظروف الطارئة مثل الإصابات والمسحات الموجبة الخاصة بفيروس كورونا، هناك 8 أسماء ضمنت تواجدها في التشكيلة الأساسية للمنتخب الجزائري أمام سيراليون، في مقدمتهم الحارس رايس مبولحي وأمامه الظهيران يوسف عطال ورامي بن سبعيني، وفي وسط الدفاع سيلعب عيسى ماندي في حين يبقى عبد القادر بدران الأقرب لأن يكون شريكاً له على حساب المخضرم جمال بلعمري.

كما أنه في خط الوسط سيبدأ المباراة لاعب توينتي الهولندي راميز زروقي، لكن دون اتضاح الرؤية حول شريكه في خط الوسط، ولو أن كل المؤشرات توحي بأن بلماضي استقر على الشاب أدم زرقان على حساب هاريس بلقبلة لتأدية هذا الدور، وذلك في غياب إسماعيل بن ناصر المعاقب بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

محرز على مقاعد البدلاء

وإن كان ياسين براهيمي قد حسم سباق خلافة سفيان فيغولي المصاب، رغم الانطباع الجيد الذي تركه فريد بولاية في المباراة الودية أمام غانا، فإن المفاجأة الكبرى تتمثل في إمكانية جلوس القائد رياض محرز على مقاعد البدلاء بسبب غيابه عن معسكر الدوحة عبر رخصة تحصل عليها من المدرب جمال بلماضي، الذي يتجه للاعتماد على أدم وناس في مركز الجناح الأيمن على أن يرافقه في المهام الهجومية كل من يوسف بلايلي وبغداد بونجاح.