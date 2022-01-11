تراند اليوم : بث مباشر مباراة الجزائر اليوم قناة الجزائرية الارضية بث مباشر HD الجزائرية الاولى مباشر مباراة الجزائر اليوم القناة الارضية الجزائرية hd مباشر

قناة الأرضية الجزائرية مباشرة القناة الارضية الجزائرية hd مباشر الجزائرية الاولى مباشر البث المباشر الأرضية الجزائرية القناة الارضية الجزائرية بث مباشر مباراة الجزائر قناة الجزائرية الارضية بث مباشر و ترك الكثير من اللاعبين انطباعا جيدا، لدى مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي خاصة خلال دورة كأس العرب الأخيرة بقطر.

فمنهم من ارتفعت أسهمه مجددا ومنهم من حظي بثقة أكبر وتجّسد ذلك من خلال العودة مجددا إلى صفوف "الخضر".

ومع ثراء التعداد المتواجد حاليا، في مختلف المناصب يتساءل الجمهور الجزائري عن التشكيلة الأساسية المحتملة والتي ستستهل حملة الدفاع عن التاج القاري أمام سيراليون بملعب "جابوما" بمدينة دوالا بداية من الساعة الثانية بالتوقيت الجزائري.

ومع بعض الغيابات بداعي الإصابة يرى البعض من التقنين والمتابعين بأنه من الصعب تحديد قائمة الـ 11 لاعبا لكن، المدرب جمال بلماضي يسعى في كل مرة لإيجاد الحلول والبدائل من أجل إعداد توليفة منسجمة، تكون قادرة على الظفر بالنقاط الثلاث، لتعبيد الطريق نحو الدور الثاني، خاصة وأن لقاء اليوم يتطلب الحذر وعدم التهاون.

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الاحتمال الأول: مبولحي، ماندي، بدران، عطال، بن سبعيني أو إلياس شتي، بلقبلة، فغولي أو زرﭬان، براهيمي، محرز، بلايلي، بونجاح.

الاحتمال الثاني: مبولحي، عطال، ماندي، بدران، بن سبعيني أو شتي، زرﭬان، فغولي أو بلقبلة براهيمي، محرز، بلايلي، بونجاح.