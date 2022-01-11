تراند اليوم : فساتين مهرجان الجونة 2021 .. صور فستان نجلاء بدر اليوم الأكثر جرأة صور فستان رانيا يوسف هرجان الجونة 2021

فساتين مهرجان الجونة 2021 كانت الأكثر جرأة وفقاً لخبراء في مجال التصميم والفن تحدثوا لصحيفة الخليج 365، وتميزت فساتين مهرجان الجونة للعام 2021 بأنها حملت الطابع الشرقي والغربي معاً تلبي كافة شرائح المعجبين المصرين فمنها ما اخذ طابع الفكاهي وغيرها ما كان فاضح مثل فستان نجلاء بدر اليوم الذي هزمت لأول مرة بتاريخ فساتين الجونة الفنانة الشهيرة رانيا يوسف.

اطلالات مهرجان الجونة 2021..

وجاءت إطلالات فساتين مهرجان الجونة 2021، جريئة ولافتة للنظر، مثل نجلاء بدر التي ارتدت فستانا أسود مثيرا، ورانيا يوسف التي راهنت على فستان أزرق مكشوف، أما النجمة اللبنانية مايا دياب فظهرت بإطلالة غريبة إذ ارتدت فستانا أحمر ووضعت على رأسها شابو ضخم من نفس لون الفستان.

فساتين مهرجان الجونة 2021..

وحضر الحفل عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي، تألقوا في فساتين وملابس مميزة، أبرزهم يسرا، وليلى علوي، ومايان السيد، وثراء جبيل، وآية سليم، وإلهام شاهين، ونيللي كريم، ومنى زكي، ونسرين طافش.

وتستعرض العين الإخبارية لكم أجمل فساتين مهرجان الجونة 2021.

نجلاء بدر اليوم في مهرجان الجونة

صور ياسمين صبري..

تألقت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، في ظهورها على السجادة الحمراء الخاصة بمهرجان الجونة السينمائي، وظهرت ياسمين صبري، بفستان أصفر مميز خطف الأنظار.

صور آية سليم..

الفنانة المصرية الصاعدة، آية سليم، ظهرت بأكثر الفساتين إثارة في مهرجان الجونة السينمائي، حيث تألقت في فستان باللون الذهبي المكشوف والمثير.

صور منة شلبي..

وظهرت الفنانة المصرية منة شلبي، بفستان أبيض مثير، خطف أنظار المتابعين لظهور الممثلات على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي.

صور ثراء جبيل..

وخطفت الفنانة المصرية الشابة، ثراء جبيل، الأنظار عندما ظهرت على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي، بفستان فضي اللون وقصير ومكشوف.

صور هند صبري..

خطفت الفنانة التونسية هند صبري الأنظار بإطلالة هادئة ومميزة على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

وظهرت صبري بفستان طويل باللون الأصفر بقصة "الأوف شولدر"، فيما اعتمدت مكياجاً ناعماً، وتسريحة شعر "ويفي"، ونسقت مع إطلالتها" كلاتش" باللون الكاشمير.

صور نادين نسيب نجيم..

بدورها الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، خطفت كل الأنظار عندما ظهرت على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السنيمائي، بفستان ذهبي اللون ومفتوح الصدر.

صور هنا شيحة..

أما الفنانة المصرية الشهيرة هنا شيحة، فقد ظهرت بفستان يغلب عليه اللون الأسود، تملأه الورود والزهور، مع تاج بالطابع الروماني القديم، وهو ما منحها إطلالة مميزة في مهرجان الجونة السينمائي.

صور درة زروق..

وتألقت الفنانة التونسية درة زروق كالعادة بفستان أنيق مميز في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الخامسة.

وظهرت درة بفستان طويل ممزوج باللونين الأبيض والأسود، بقصة الكتف الواحد، وبه كرانيش من عند الصدر، مزود بإكستينشن باللون الأبيض، ولم يحمل أي نقوشات.

صور رانيا يوسف..

وحرصت رانيا يوسف على الظهور بفستان أزرق طويل ومكشوف، وجذبت عدسات المصورين بفستانها المثير وتسريحة شعرها الجديدة والملائمة لملامح وجهها.

صور صبا مبارك..

وظهرت الفنانة صبا مبارك بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان أبيض مكشوف ومجسم، وهو ما أبرز أنوثتها وجمالها.

صور مايان السيد..

أما النجمة المصرية الصاعدة بقوة، مايان السيد، فقدت خطفت كل الأنظار إليها حينما ظهرت بفستان مكشوف من الأعلى والأسفل، أظهر جمالها وحضورها المميز.