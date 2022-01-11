تراند اليوم : مسلسل التفاح الحرام الجزء الثاني الحلقة الجديدة HD التفاح الحرام مترجم للعربية

مسلسل التفاح الحرام الجزء الثاني جميع الحلقات و يدور مسلسل التفاح الحرام الجزء الثاني علي ثلاث أشخاص هم أبطال المسلسل الرئيسيين، حيث يطلق عليهما بلديو وزينب، وهما فتاتان جميلات هما أخوة في الأصل لديهم علاقة قوية جدا منذ الطفولة، حتى الكبر، لكن للأسف لكل واحده منهما حلم خاص بهم، يختلف في الأصل، والتطبيق، لذلك المسلسل شيق جدا، عن صراح الأخوة، وهنالك أيضا أرجون السيدة الكبيرة، والمسيطرة في المسلسل، التي أراد من بلديز، أن تساعدها علي التخلص من زوجها الذي لا تحبه علي الإطلاق، وهو هاليت، في مقابل الرفاهية والمال،و الثراء، في المقابل أختها تعجب برئيس أحد الشركات وهو اليهان، والتي تعمل بها منذ فترة من الوقت، ويالى سوء الحظ العاثر، اليهان هو الشريك الرئيسي في الشركة لزوج ارجون هاليت، التي ستكون بالديز هي زوجته من أجل أن تطبق الاتفاق الموقع بينها وبين ارجون لتخلص منه.

وبهذا تكون الأحداث غاية في التعقيد، عندما يرتبط مصير الأخ، بطموحة، فهل تكون العلاقة الأخوية أقوي من الرغبة في الثراء، والمال، والحصول علي العز، لا نعلم كيف ستكون الأحداث، القادمة، لكن أن عزيزي المشاهد ستكون الحكم، مشاهدة ممتعة علي الدوام.