تراند اليوم : فوائد مذهلة للأرضي شوكي

يتّسم الأرضي شوكي بسعراته الحرارية المنخفضة فضلاً عن فوائده الصحية، فهو غني بالألياف والكربوهيدرات، ما يجعله مفيداً لمرضى السكري. كما يحتوي على مادة السينارين، التي تضفي قليلاً من المرارة على مذاقه وتعزز إنتاج العصارة الصفراوية.

الأرضي شوكي مفيد، ولكن يبقى طعمه الدافع لتناول هذا النوع من الخضروات مقارنة بفوائده الصحية. ويحتوي على كميات متوسطة من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم مقارنة بغيره من الخضروات.

وهو يحفز إنتاج العصارة الصفراوية، بل وإن الكثير من الدراسات أثبتت أنه مدر طبيعي للبول ويساعد على تخفيف الالتهابات ويقوي الكبد، إلى جانب تحفيز الشهية، ما يجعله من مقبلات الطعام المثالية. علاوة على ذلك، فإنه من الخضروات التي ينصح بتناولها للراغبين في الحفاظ على قوام رشيق. ويحتوي على كميات عالية من الماء ونسب قليلة من الكربوهيدرات، إضافة إلى خلوه التام من الدهون.

كما يحتوي على معادن مفيدة للجسم مثل البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والمنغنيز، إضافة إلى مادة الكاروتين التي تساعد على الحد من انتشار الجذور الحرَّة في الجسم. وخير دليل على أهميته على الصحة هو استخدام المصريين له، إذ غالباً ما كانوا يعتمدونه في علاج مشكلات الهضم والكبد والمرارة.