تراند اليوم : طريقة عمل "البطاطا المحشوة باللحم"

*المقادير:

- 1½ كغ من البطاطا٬ المستديرة الصغيرة

- 2 أكواب من زيت القلي

- 2 ملاعق طعام من الزيت النباتي

- 2 حبتان مفرومتان من البصل المتوسط الحجم أو 250 غرام من البصل المفروم.

- 750 غرام من لحم البقر المفروم

- ½ ملعقة صغيرة من الملح

- ¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

- ½ ملعقة صغيرة من السبع بهارات٬ المطحونة

- 2 ملاعق طعام من الصنوبر٬ المحمّص

*مكوّنات الصلصة:

- 2 ملعقتا طعام من زيت الزيتون

- 2 فصان من الثوم (سحوقان)

- 3 حبات متوسطة الحجم أو 450 غ من الطماطم٬ مقشّرة ومفرومة فرماً خشناً

- 2 ملاعق طعام من معجون الطماطم

- 2 مكعبات من مرقة ماجي بنكهة لحم الخروف

- ¼ ملعقة طعام من الفلفل الأسود المطحون

- 2 أكواب أو 500 مل من الماء

- 2 مكعبان من مرقة الدجاج ماجي

*طريقة التحضير:

تُقشّر البطاطا ويُقطع جزءاً من أسفلها لتشكل قاعدة سويّة ثمّ تُجوّف وتُقلّى في الزيت الساخن حتى يصبح لونها ذهبياً وشبه ناضجة. توضع جانباً على ورق المطبخ لامتصاص كمية الزيت الفائضة.

أثناء ذلك، يُحمّى الزيت النباتي في مقلاة، يُضاف البصل ويُقلّى لمدة 3 دقائق أو حتى ينضج. يُضاف اللحم المفروم ويُحرّك حتى ينضج. يُملّح ويُتبّل بالبهارات. يُضاف الصنوبر المحمّص. تُحرّك المكوّنات وتُرفع عن النار.

تُحشى البطاطا المقلية بمزيج اللحم وتوضع جانباً.

*طريقة تحضير الصلصة:

يُسخَّن الزيت الزيتون في قدر متوسطة الحجم ويُقلّى الثوم حتى تفوح رائحته ثم تُضاف الطماطم وتُحرّك المكوّنات لمدة 5 دقائق. يُضاف معجون الطماطم، مكعبا مرقة الدجاج ماجي ، الفلفل الأسود والماء. يُغلى المزيج ويُترك على نارٍ خفيفة لمدة 10 دقائق.

تُسكب صلصة الطماطم في طبق مقاوم لحرارة الفرن.

تُنسّق البطاطا المحشية في الطبق فوق صلصة الطماطم.

يُغطّى الطبق بورق ألمنيوم ويُخبز في فرن محمّى على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة أو حتى تنضج البطاطا.

*طريقة التقديم:

تُقدّم في أطباق تُوزَّع فيها الرؤوس المشوية. ويُنصَح برشها بجبن البارميزان المبشور ليعطها نكهة إضافية.