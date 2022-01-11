تراند اليوم : تعرفي على أنواع البطاطا وطرق استخدامها

تستمد البطاطا نكهتها من الأرض التي زُرِعَت بها ومن المؤكد أن مصدر البطاطا هو الذي يلعب الدور الرئيسي باختيارها إما لتحضيرها كلطبقٍ رئيسي أو كإضافة إلى الأطباق التي تتصدر المائدة، فيما يلي نقدِّم لكم بعض المعلومات عن البطاطا وأنواعها المفضلة لنكهةٍ لذيذة.

*أصناف:

هناك الآن العديد من أصناف البطاطا للاختيار من بينها، لكن التركيز العصري في المفاضلة يعتمد على التمييز بين البطاطا ذات الجسم الشمعي والحجم الكبير، ومدى ملاءمة هذين النوعين في بعض الأطباق، وكل ذلك يأتي على حساب النكهة. ولذلك سنركز نحن بحثنا على نكهة البطاطا.



*بطاطا "القميص الملكي" (Jersy Royal) التي تُقطَف ما بين أبريل(نيسان) ويونيو(حزيران): وهذا النوع لديه نكهةً ألذ كلما كان أكثر نضجاً علماً أنه تُقطف منه بعض المواسم "حبات صغيرة" بحجم الكلل وهي التي تظهر في أوائل أبريل(نيسان). هذا الصنف يُقطف في الغالب ويبقى التراب متمسكاً به، ويجب بيعه واستهلاكه سريعاً. فكلما كان طازجاً بعد قطفه كلما تميّز أكثر بنكهته. ويمكننا أن نكتشف إن كانت طازجة عند الضغط على جلدها بالإبهام . فإن كانت طازجة سينزلق القشر عن الحبة فوراً. ويُعتَبَر هذا الصنف أرقى أنواع البطاطا الجديدة وهو الأفضل للبطاطا البخارية ويُقدّم ساخناً أو بارداً في سلطة البطاطا.

*"بنتلاند الرمح"(Pentland Javelin) يُقطَف بين شهر مايو(أيار) ويولي(تموز): يكون لهذه البطاطا الجديدة نسيجاً جامداً ونكهة ممتازة، ويعتمد الأمر بالنسبة لنكهة هذا الصنف على أحوال الطقس.



*بطاطا السلطة(Salad potatoes): هذا النوع يظهر بانتظام طوال العام، واسمه واضح ويدل على أنه يؤكل بارداً مع أنواع السلطة المختلفة. وهناك أنواع أصبحت شبه متخصصة بالسلطة، لكن يندر وجودها وهي غير متوفرة بشكلٍ دائم كنوع Ratte وهي متنوعة فرنسية الأرض وقديمة الإنتاج، ونكهتها قريبة من الكستناء، وتميل للون الزهري ونسيجها شمعي برّاق.

*البطاطا الرئيسية المتوفرة على مدار السنة:

*ديزيريه(Desirée):

هذا النوع هو المفضل والموثوق لكونه يحتوي على أفضل نكهة بأنواع البطاطا التي تُزرَع تجارياً. فهو ذات لون أصفر، طعمه دسم، ولحمه شمعي وجلده مشرق بلون زهري فاتح. يحلو استخدامها في السلق والبطاطا المحشوة، والمشوية، وPotato jacket، رقائق البطاطا المكتنزة والمطبوخة بالفرن، والمقلية، كما هي مميزة مهروسة بسبب عمق نكهة البطاطا التي تحتويها.

*الملك إدوارد(King Edward): هذا نوع قديم ومميّز جداً، وهو الأفضل إن كنت تبحثين عن بطاطا ذات حجم منفوش. لكنه ليس مناسباً لـ"السلق"، لأنه يميل إلى التشقق، لكن لونه رائع وهو مميز في صنع البطاطا المهروسة ورقائق البطاطا وPtotato jacket، وهو أيضا خيار جيد لـ"gnocchi" البطاطا لأنه يعطهم ضوءاً إضافياً.