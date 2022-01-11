تراند اليوم : كيف تحصلي على بشرة وشعر مثاليين في يوم عرسك ؟

إن كنتِ آنستي تستعدّين للزّواج قريبًا وتحلمين كما كلّ امرأة بأن تنعمي ببشرة مشرقة وشعرٍ ناعم في يوم زفافك، نقدّم إليكِ من ستايل اليوم مجموعة من النّصائح التي تساعدك على تحقيق هذه الغاية، فاحرصي على تطبيقها.

- اختاري بمساعدة طبيب بشرة مجموعة من الكريمات الواقية من الشّمس والمرطّبة للبشرة وابدئي بوضعها باستمرار قبل موعد الزّفاف بشهرين لتكون بشرتك نضرة.

- ضعي بعض الماسكات الطبيعيّة التي تنظّف البشرة وتعطيها لمعانًا وقوّة، وذلك بعض استشارة طبيب مختصّ.

- واظبي على وضع النظّارات الشمسيّة قبل فترة ثلاثة أشهر من الزّفاف تقريبًا لحماية عيونك من أشعّة الشّمس كما ارتدي قبّعة واقية من الشّمس.

- استخدمي غسول الشّعر الذي يحتوي بلسمًا مقوّيّا للشّعر ولبصلته قبل فترة من موعد العرس.

- حاولي ألاّ تغيّري مرارًا وتكرارًا لون شعرك قبل الزّفاف، بل افعلي ذلك قبل أسبوعٍ واحدٍ منه إن كنت تنوين فعل ذلك لكي لا يتعب الشّعر.

- إن كنتِ تحبّين أن يكون شعرك طويلاً يوم عرسك، فامتنعي عن قصّة خلال الفترة التي تسبق العرس بسنة تقريبًا أو أقلّ وعودي إلى قصّة بعد الزّفاف مباشرةً.

- جرّبي تسريحة شعرك قبل أسبوع على الأقلّ من يوم العرس لتتأكّدي أنّها تليق بك وأنّها التّسريحة التي تحلمين بها فعلاً.

- غيّري لون شعرك إلى اللّون الذي تنوين اعتماده يوم عرسك قبل حوالي أسبوعين تقريبًا لتتأكّدي أنّه اللّون الذي يناسبك. وإن لم يكن كذلك، عودي وغيّريه قبل يومين على الأقلّ.