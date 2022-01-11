تراند اليوم : كيف تعتني بشعر طفلتك ؟

أولًا: اختاري فرشاة الشعر المناسبة، لو كان شعر الطفل خفيفاً. يجب أن تغرسي في طفلك منذ الصغر ضرورة تمشيط شعره لتخليصه من العقد وتحسين مظهره.

ثانيًا: اغسلي شعر طفلك مرة أو مرتين في الأسبوع. كما قومي بتصفيفه أو تسريحه كل يوم في الصباح والمساء. ابتعدي عن مجففات الشعر التي تضرّ بشعره كثيراً حتى لو كانت تجعل شعره يبدو جيداً على المدى القصير. ويمكنك أن تحاولي إيجاد منتجات لحماية شعر الطفل عند استخدام مجففات الشعر.

ثالثاً: احذري من نوعية الشامبو الذى ستستخدميه لطفلك، لذا اختاريه مخصّص للأطفال حتى لا يحرق عينيه إذا دخل فيهما. يمكن للأم الانتقال لنوعية شامبو أخرى مع تقدم الطفل في العمر وزيادة طول شعره. اهتمي جيداً بالطريقة التي تغسلين بها حتى لا تؤذيه أثناء الاستحمام. إلى جانب أن تحرصي على أن تمسكي أو تحملي طفلك جيداً خلال الاستحمام وأثناء عملية غسل شعره.

أخيراً: إذا كنتِ تريدين أن يكون شعر طفلك بصحة جيدة وشكله جيّد، فيجب أن تهتمي بنظامه الغذائي، بحيث يكون صحيا وغنيا بالفيتامينات، لأن هذا الأمر يؤثر على بشرة الطفل وجلده. لذلك يجب أن تعلّمي طفلك أهمية النظام الغذائي المتوازن.