تراند اليوم : طريقة عمل "الكوكيز" بثلاث أنواع

نقدّم لك سيدتي وصفة مميّزة لصنع الحلوى، وهي عجينة واحدة لـ"3 أنواع مختلفة من الكوكيز". فيمكنك تكييف هذه العجينة في عدة أنواع مختلفة من الكعك. كما يمكنك أن تصنعي من العجينة كرات وتجمديها لاستخدامات لاحقة من خلال وضعها في الفريزر".

*ملاحظة: (كل المقادير الملحوظة والمدونة أدناه تُضرب بـ"3" لعجينة الأنواع الثلاث، ويمكنكم الإكتفاء بمقدارٍ واحد لعجينة أقل)

عجينة الكعك لأنواع متعددة من الكوكيز

*المقادير:

- ثلاثة باكيه من الزبدة بوزن 125g

- ثلاثة مقادير من السكر الأسمر بوزن 90g

- ثلاث بيضات

- ثلاث مقادير من الحليب المكثف المحلى بوزن 150g

- ثلاث مقادير من السكر والفانيليا بمقدار 2-3 ملاعق صغيرة.

- ثلاث مقادير من السكر الناعم بوزن 90g

- ثلاث مقادير من الطحين بوزن 200g

- القليل من الملح (ثلاث رشّات)

- ثلاث مقادير من بودرة الخبز الرافعة Baking powder بمقدار ملعقة صغيرة

- مسحوق الكاكاو المقدار ملعقة كبيرة او حسب الرغبة

*مقادير الحشوة الأولى:

- 150g من التوت المجفف

- 200 غرام من الشوكولا البيضاء المفرومة

*مقادير الحشوة الثانية:

- 100g من عرق السوس (للخبز كعكة وتزيين)

- 200g من شوكولا الحليب المفروم

*مقادير الحشوة الثالثة:

- 150g من الجوز المفروم

- 200g من الشوكولاته الداكنة المفرومة

الطريقة:

- إخفقي بالخلاط الزبدة والسكرالناعم والسكر الأسمر حتى تصبح خليطاً طرياً. إمزجي معهم البيض والفانيليا والسكر والحليب المكثف. مرري بالمنخل الدقيق، ومسحوق الخبزBaking Powder، ومسحوق الكاكاو(الشكولاتة الداكنة أو شوكولا الحليب أو الشوكولا البيضاء) والملح إلى الخليط وامزيجهم بعناية بحيث يقسم العجين في ثلاثة أطباق وتضاف الحشوات المختلفة (ويمكنك تزيينهم كما يحلو لك).

- ضعيهم على صينية الخبز ويمكنك كبس الكرات لتصبح دوائر مسطحة بواسطة ملعقة(يمكنك أن تصنعيها بالشكل الذي تريدينه). واخبزيهم على حرارة 180 درجة مئوية لحوالي 15 دقيقة

*طريقة التقديم:

تُقدّم للعائلة والضيوف في وعاءٍ من اختيارك. ويمكنك أن تقدميها مع الشاي والقهوة أو على حدى.