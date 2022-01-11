تراند اليوم : طريقة عمل تارت السميد بالكريما

تارت السميد بالكريما هي الحلوى الشهية التي يمكن تحضيرها بمقاديرٍ قليلة، وهي سريعة وسهلة التحضير.

والأهم أنها خفيفة على المعدة ومتدنية بقياس السعرات الحرارية، ولا يدخل في صناعتها أي نوع من أنواع الزبدة أو الزيت.

خطوات وضع تارت السميد بالكريما في الصينية



*المقادير

- كوب سميد

- 2 كوب حليب سائل

- نصف كوب سكر

- 4-5 حبات مسكة

- 2 ملعقتان صغيرتان من ماء الزهر

- كوب كريما الخفق جاهزة (خاصة بالحلويات)

- 2 ظرفان من بودرة الكريما سريعة التحضير

- ربع كوب سكر ناعم

- فانيليا

- رقائق اللوز

- فستق حلبي مبروش

- فريز (فراولة)

*طريقة التحضير:

- يفضل البدء بتحضير الكريما لكي تجمد قبل استعمالها. تُخفق كريما الخفق الجاهزة ويُضاف إليها السكر الناعم. حين تجمد، توضع في الثلاجة.

- في وعاءٍ آخر، يُخفق محتوى ظرفي بودرة الكريما مع نصف كوب من الحليب السائل البارد جداً، وتُضاف إليه ملعقتان من بودرة الحليب لتكثيف الكريما، ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. حين تجمد هذه الكريما، توضع فوقها الكريما الأولى، وتترك في الثلاجة.

- يوضع السميد والسكر وكوب واحد من الحليب على النار.

- يحرّك المزيج جيداً، وعندما يصل لدرجة الغليان يتماسك ويجمد كالعجينة.

- يُترك دقيقتين على النار بعدما يتماسك كالعجينة، ثم تضاف إليه المسكة بعد دقّها ناعمة وماء الزهر.

- يُحرَّك المزيج جيداً ثم يُوضع في قالب متحرك الجوانب.

- يملّس وجه المزيج في القالب ليكون مستوياً، ويُترك قليلاً ليبرد.

- تُوضع طبقة من الكريما فوق السميد، ويُزيّن باللوز والفريز المشرّح والفستق الحلبي.

*التقديم

يُقدّم طبق الحلوى هذا بارداً جداً. ولمن يحب المذاق الحلو، يمكن أن يغطيه بالقليل من القطر