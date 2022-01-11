تراند اليوم : استبدال الرخام بالكعبة وحجر إسماعيل بـ46 قطعة جديدة

مكة المكرمة-المشرق:

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأحد الانتهاء من أعمال استبدال رخام الشاذروان بالكعبة المشرفة وجدار الحطيم (حجر إسماعيل).

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إنه تم استبدال 46 قطعة من بلاط الحطيم، منها 22 علوي، و24 للجدار، ويقدر سمك الرخام 5 سم.

وأضاف: بلغ عدد بلاط رخام الشاذروان 13 بلاطة من الركن اليماني إلى الحجر الأسود، و15 من الركن اليماني إلى العراقي، و8 ما بين باب الكعبة والركن الشامي، ليبلغ إجمالي عدد القطع 36 قطعة بسماكة تقدر بـ7 سم.