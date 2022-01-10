تراند اليوم : بث مباشر اليونايتد .. مانشستر يونايتد مباشرة HD بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد واستون فيلا بث مباشر مانشستر يونايتد واستون فيلا HD

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا بث مباشر man united vs asto villa في كأس الإتحاد الإنجليزي ، يستضيف ملعب اولد ترافورد مساء اليوم الاثنين مواجهة الدور الثالث من بطولة كاس الاتحاد الانجليزي لحساب الموسم الماضي من البطولة ، وذلك حينما يستضيف فريق مانشستر يونايتد خصمه فريق استون فيلا وذلك في المباراة التي سوف تبدا اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة الا خمسه مساءا بتوقيت مصر.

يلعب اليوم على ملعبه مباراة الدور الثالث من كاس الاتحاد الانجليزي للموسم الحالي فريق مانشستر يونايتد والذى سوف يسعي ان يحقق فيها الانتصار من اجل التاهل للدور القادم ، واخر مباراة لعبها نادي مانشستر يونايت قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه فريق وولفرهامبتون والتي خسر فيها في الجولة الماضيه من الدوري الانجليزي الممتاز والتي انتهت بنتيجة هدف وحدي بدون رد في المباراة على ملعبه.

اما نادي استون فيلا هو الاخر قد خسر في اخر مباراة لعبها قبل مواجهة اليوم في الاسبوع الماضي من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز خارج ملعبه من امام خصمه فريق برينتفورد في المباراة التي انتهت بنتيجة هدفين مقابل هدف ، وسوف يلعب اليوم مباراة الدور الثالث خارج ملعبه من جديد في بطولة كاس الاتحاد الانجليزي والتي سوف يسعي ان يحقق فيها اليوم الانتصار والذى سوف تكون صعبه عليه من امام اليونايتد على ملعبه.