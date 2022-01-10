تراند اليوم : بث مباشر الجابون .. بث مباشر مباراة جزر القمر مشاهدة مباراة الجابون مباشر HD بث مباشر مباراة الجابون وجزر القمر مباشر

مشاهدة مباراة جزر القمر والجابون بث مباشر comoros vs gabon في كأس الأمم الأفريقية ، يستضيف مساء اليوم الاثنين منتخب جزر القمر خصمه منتخب الجابون ضمن منافسات الجولة الاولي من دور المجموعات في بطولة كاس امم افريقيا والتي سوف تقام اليوم على ارضية ملعب احمدو اهيدجو مستقبل عليه منتخب جزر القمر المواجهة والتي سوف تبدا اليوم في تمام الساعة التاسعه مساءا بتوقيت مصر.

جاء منتخب جزر القمر ضمن المجموعة الثالثه والتي تضم كل منتخب منتخب المغرب بجانب منتخب جزر القمر وخصمه في مواجهة اليوم منتخب الجابون وكذلك منتخب غانا ، وقد وقع منتخب جزر القمر في مجموعة قوية والتي يامل فيها ان يقدم افضل شئ ، وسوف يلعب اليوم المباراة الاولي له في الافتتاح من دور المجموعات من اجل الانتصار وحصد الثلاث نقاط من امام خصمه منتخب الجابون في مباراة قوية.

بينما على الجانب الاخر يدخل اليوم الاثنين منتخب الجابون المباراة ضيفا ، واخر مباراة لعبها قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه منتخب موريتانيا والتي تعادل فيها بهدف لمثله ضمن منافسات المواجهة الودية التي انتهت بنتيجة التعادل الاجابي بهدف لمثله ، وسوف يلعب اليوم المنتخب ضمن المجموعة الرابعه اول مباراة له هو الاخر وهو يبحث عن الانتصار واول ثلاث نقاط في البطولة.