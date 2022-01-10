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تراند اليوم : المغرب مباشر اليوم .. ماتش المغرب مباشر بث مباشر المغرب arryadia live tv الرياضية المغربية بث مباشر مباراة المغرب وغانا مباشر

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ويواجه منتخب" بلاك ستارز" نظيره المغربي بالتشكيلة التالية:

جوزيف وولاكوت –أندرو يادوم –بابا عبدول رحمان –دانييل أمارتي-ألكسندر دجيكو- بابا إدريسو – طوماس بارتي –كمال دين سليمانا –جوردان أيو –أندري أيو ( العميد)-جوزيف بانسيل


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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