تراند اليوم : المغرب مباشر اليوم .. ماتش المغرب مباشر بث مباشر المغرب arryadia live tv الرياضية المغربية بث مباشر مباراة المغرب وغانا مباشر

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ويواجه منتخب" بلاك ستارز" نظيره المغربي بالتشكيلة التالية:

جوزيف وولاكوت –أندرو يادوم –بابا عبدول رحمان –دانييل أمارتي-ألكسندر دجيكو- بابا إدريسو – طوماس بارتي –كمال دين سليمانا –جوردان أيو –أندري أيو ( العميد)-جوزيف بانسيل



