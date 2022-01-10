تراند اليوم : بث مباشر المغرب اليوم HD المغرب وغانا مباشر maroc vs ghana live مباراة المغرب اليوم بث مباشر مباراة المغرب اليوم مباشر يلا شوت

بث مباشر المغرب اليوم maroc vs ghana live مشاهدة مباراة المغرب اليوم بث مباشر يلا شوت بث مباشر المغرب مباراة المغرب مباشر بث مباشر مباراة المغرب مباراة المغرب اليوم مباشر يلا شوت بث مباشر مباراه المغرب مباراة المغرب اليوم بث مباشر يفتتح المنتخب المغربي مشواره في كأس الأمم الأفريقية أمام نظيره الغاني في أقوى مباريات دور المجموعات، حيث يعد النجوم السوداء أصعب الخصوم في المجموعة.

ويبحث أسود الأطلسي عن حصد أول 3 نقاط، وتحقيق العلامة الكاملة في أول اختبار، من أجل تصدر جدول الترتيب.

تضم مجموعة منتخب المغرب كل من: “غانا والجابون وجزر القمر”، ويريد امتلاك 3 نقاط في أول لقاء، حتى يخوض المواجهتين المتبقيتين بأريحية.

تشكيلة منتخب المغرب في مباراة اليوم ضد غانا في كأس أمم أفريقيا 2022

وجاءت تشكيلة منتخب المغرب حسب اختيارات خليلوزيتش كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: غانم سايس ــ أشرف حكيمي ــ نايف أكرد ــ آدم ماسينا

خط الوسط: سامي ماي ــ سليم أملاح ــ عز الدين أوناهي

خط الهجوم: عمران لوزا ــ زكريا أبوخلال ــ سفيان بوفال