تراند اليوم : مباراة المغرب اليوم مباشر .. المغرب وغانا مباشر مباراة المغرب وغانا مباشر بث مباشر مباراة المغرب مشاهدة مباراة المغرب بث مباشر

مباراة المغرب اليوم مباشر المغرب وغانا مباشر مباراة المغرب وغانا مباشر بث مباشر مباراة المغرب مشاهدة مباراة المغرب بث مباشر وسيطر التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول من مباراة المغرب وغانا في كأس الأمم الأفريقية 2022.

وتعتبر مباراة المغرب وغانا من أقوى مباريات كأس الأمم الأفريقية، حيث تدور هجمات قوية ومرتدة من المنتخب المغرب ونظيره الغاني.

وفي الشوط الأول من أحداث المباراة بلغ عدد تسديدات المنتخب المغربي خمس تسديدات مقابل تسديدة واحد لغانا، فيما بلغت نسبة الاستحواذ للمغرب 61% مقابل 39% للمنتخب الغاني.

كما بلغت دقة التمرير للمنتخب المغربي 76% و65 لنظيره الغاني.