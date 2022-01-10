تراند اليوم : مباشر المغرب .. مشاهدة مباراة المغرب اليوم بث مباشر maroc vs ghana live مشاهدة مباراة المغرب وغانا بث مباشر

مشاهدة مباراة المغرب اليوم بث مباشر maroc vs ghana live مشاهدة مباراة المغرب وغانا بث مباشر مباشر المغرب ويفتتح ملعب "أحمد أهيدجو" أبوابه ليحتضن قمة المجموعة الثالثة في مونديال إفريقيا. حينما يلتقي المنتخب الغاني مع نظيره المغربي.

وستنطلق صافرة بداية اللقاء بحلول الساعة 5:00 مساءا حسب توقيت المغرب وتونس والجزائر. بينما في تمام الساعة 6:00 مساءا حسب توقيت مصر وليبيا والسودان. أي في تمام الساعة 7:00 مساءا حسب توقيت السعودية وقطر. لكن في تمام الساعة 8:00 مساءا حسب توقيت الإمارات وعمان.

تشكيلة المغرب ضد غانا اليوم

وبنسبة كبيرة سيعتمد المدرب "وحيد خليلوزيتش" في مواجهة المنتخب الغاني على التشكيل الآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: طلال الكاركوري - نايف أجرود - رومان سايس - أشرف حكيمي.

وسط الميدان: عمران لوزا - سوفيان أمبرابط - أيمن برقوق.

خط الهجوم: سفيان بوفال - يوسف النصيري - أيوب الكعبي.