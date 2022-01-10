تراند اليوم : المنتخب المغربي مباشر .. مباراة المغرب اليوم مباشر HD مشاهدة مباراة المغرب وغانا بث مباشر مباراة المنتخب المغربي اليوم بث مباشر

مباراة المغرب اليوم مباشر مباراة المنتخب المغربي اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة المغرب وغانا بث مباشر المنتخب المغربي مباشر لكم عشاق كرة القدة الافريقية في بث مباشر مباراة المغرب وغانا في كأس الأمم الافريقية مع افتتاح المباريات للجولة الاولى، ووضعت الإصابات المختلفة التي طالت لاعبي منتخب المغرب، وتحديدا في محور الهجوم، مدرب منتخب الأسود وحيد خليلوزيتش في ورطة حقيقية، قبل مباراة غانا غدا بكأس الأمم الأفريقية.

ويبحث وحيد عن الخيارات البديلة لتعويض المصابين، إذ تأكد غياب ثلاثي خط الهجوم دفعة واحدة يوسف النصيري، ريان مايي، وأيوب الكعبي إضافة لعدم جاهزية منير الحدادي رغم تعافيه من كورونا، وغياب لاعب الوسط أيمن برقوق الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب مصادر المتواجدة مع البعثة في الكاميرون، فإن هذه التطورات فرضت على خليلوزيتش تغيير خطته بالكامل، ليقرر الدفع بعناصر لم يكن يضعها في وقت سابق ضمن خياراته ومن بينها فيصل فجر المرشح لتعويض برقوق بخط الوسط، وطارق تسيودالي لتعويض ريان مايي بالهجوم.

وسيكون تشكيل المغرب كما يلي:



حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: أشرف حكيمي- آدم ماسينا- نايف أكرد- رومان سايس

وسط الميدان: سفيان أمرابط - سليم أملاح- فيصل فجر أو عمران لوزا.

الهجوم: سفيان بوفال- طارق تسيودالي- إلياس الشاعر