تراند اليوم : مباراة المغرب مباشر .. المغرب غانا مباشر المغرب ضد غانا مباشر مشاهدة مباراة المغرب وغانا مباشر HD بث مباشر مباراة المغرب HD

مشاهدة مباراة المغرب اليوم بث مباشر المغرب ضد غانا مباشر المغرب غانا مباشر مباراة المغرب مباشر مباراة المغرب وغانا مباشر بث مباشر المغرب المغرب وغانا مباشر مباراة المغرب اليوم مباشر bein sport بث مباشر مباراة المغرب ,تنعقد مواجهة المغرب وغانا على ملعب أحمدو أهيدجو بياوندي، وكانت بطولة كأس أمم أفريقيا انطلقت يوم الأحد الموافق 9 يناير في الكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير، وتتصارع المنتخبات الإفريقي على هذا اللقب الهامة، وقد أعلن المدير الفني لمنتخب المغرب وحيد خليلوزيتش عن جاهزية لاعبيه مشير أنه نجح في صنع منتخب قوى، وسيقاتل الأسود بكل قوة وشراسة من أجل تحقيق النصر وحصد الدرجة الكاملة.

ويدخل المنتخب المغربي مواجهته المرتقبة بكل حماس وقوة من أجل حصد النقاط الثلاثة، فقد نافس أسود الأطلس بشراسة في كأس العرب الذي حسم لصالح منتخب الجزائر، حيث قد اللاعبين مستوى مشرف لكن لم يحالفهم الحظ بالحصول على اللقب، ويضع لاعبي المنتخب المغربي أمام أعينهم الفوز الذي لا بديل عنه.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وغانا

وستعرض مباراة المغرب وغانا على قناة بي إن سبورت القطرية، ومن المتوقع أيضاً أن تذاع المواجهة المرتقبة على قناة المغربية الرياضية، وذلك في تمام الساعة الخامسة بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، وفي تمام الساعة السادسة مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية وفلسطين، وفي تمام الساعة السابعة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية.