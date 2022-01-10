تراند اليوم : مباراة السنغال مباشر .. مباراة السنغال بث مباشر مباراة السنغال اليوم بث مباشر السنغال و زيمبابوي HD

مباراة السنغال مباشر مباراة السنغال بث مباشر مباراة السنغال اليوم بث مباشر بث مباشر السنغال و زيمبابوي لمتابعيه تفاصيل مباراة السنغال وزيمبابوي Senegal Vs Zimbabwe في كأس الأمم الأفريقية، حيث يواجه المنتخب السنغالي نظيره زيمبابوى مساء اليوم الإثنين الموافق 10 يناير 2022 على ملعب "كويكونج" وذلك في إطار مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات للنسخة الـ33 من بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويذكر أن المجموعة الثانية تضم كلا من المنتخبات الأتية السنغال وزيمبابوى وغينيا ومالاوي، ويتصدر منتخب أسود التيرانجا ترتيب الفيفا لأقوي المنتخبات الأفريقية حيث يحتل المنتخب السنغالي المركز الـ20 عالميا، مما يجعله من أكثر المرشحين للفوز باللقب في النسخة الحالية لما يمتلكه من لاعبين ذو خبرة كبيرة مثل ساديو ماني لاعب ليفربول وإسماعيلا سار وإدوارد ميندي، وبونا سار لاعب البايرن وثنائي باريس سان جيرمان إدريسا جاي وعبدو ديالو.

المنتخب السنغالي من أكثر المنتخبات الأفريقية مشاركة في كأس أمم أفريقيا برصيد 15 مرة كانت بدايتها عام 1965 حتى عام 2019 ومع ذلك لم ينجح منتخب السنغال في التتويج باللقب على الرغم من وصوله للمباراة النهائية مرتين، بدايتها كانت في نسخة 2002 التي أقيمت في مالي، وخسر حينها أمام الكاميرون بركلات الجزاء بعد إنتهاء المباراة بالتعادل السلبي

وشهدت نسخة 2019 التي إستضافتها مصر وصول السنغال إلي المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخها، لتخسر أمام محاربو الصحراء "الجزائر" بهدف نظيف.

زيمبابوى شارك في كأس الأمم الأفريقية 4 مرات في تاريخه، كانت بدايتها في نسخة 2004 بتونس، وأخرها في النسخة الماضية التي أقيمت بالقاهرة، ومع ذلك كان دائما يتم إقصاء منتخب زيمبابوى من دور المجموعات بعدما فشل في تخطيه على مدار مشاركاته.

وتلقي منتخب السنغال ضربة قوية بعدما تأكد إصابة عدد من لاعبيه بإصابات كورونا على رأسهم حارس تشيلسي إدوارد ميندي الذي ساهم في تتويج فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا ليتواجد في قائمة أفضل الحراس حول العالم هذا العام، وتضم الغيابات أيضا كلا من فامارا ديديو لاعب ألمانيا سبور التركي، إضافة إلى كاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي.