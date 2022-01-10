تراند اليوم : السنغال مباشر .. بث مباشر السنغال مشاهدة مباراة السنغال وزيمبابوي بث مباشر السنغال زيمبابوي مباشر

يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال ضد زيمبابوي senegal vs zimbabwe اليوم الاثنين في كأس الأمم الأفريقية ، تنطلاق عصر اليوم الموافق 10 يناير منافسات اليوم ثاني من كاس الامم الافريقيه وذلك بمواجهه المنتخب السنغالي المرشح الاول لحصد هذه النسخه مع المنتخب العنيد المنتخب الزيمبابوي وذلك لحساب مباريات الجوله الاول من منافسات دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه في هذه النسخه ، وسوف يستضيف ملعب كويكونغ في مدينه بافوسام الكاميرونية هذه المواجهه بين المنتخب السنغالي ونظيره الزيمبابوي وذلك في بدايه مواجهات المجموعه الثانيه ، وسوف تنطلاق اليوم المباراه في تمام الساعه الثالثه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الرابعه مساءا بتوقيت السعوديه.

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المنتخب السنغالي يدخل مواجهه اليوم علي الطرف الاول وذلك ضمن مواجهات الاولي من منافسات دور المجموعات لكاس الامم الافريقيه ، المنتخب السنغالي بعد ان وصل الي نهائي النسخه الماضيه في مصر وخسر النهائي علي يد الجزائر بهدف كان قد ضمن وجوده في هذه النسخه بكل سهوله وذلك بعد ان تصدر مجموعته في التصفيات برصيد 14 نقطه وذلك بعد ان حقق الانتصار في اربع مباريات وتعادل في مبارتان ، المنتخب السنغالي و الملقب بأسود التيرانجا سوف يخوض مباراته في الجوله الاولي من الكان وهو يبحث عن تحقيق الانتصار الاول له في البطوله وحصد الثلاث نقاط من اجل اظهار الفارق مع جميع منتخبات.

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بينما علي الجانب الاخر منتخب زيمبابوي فهو الطرف الثاني لقاء اليوم وذلك لحساب لقاءات الجوله الاول من منافسات دور المجموعات لكاس الامم ، المنتخب الزيمبابوي هو الاخر كان قد ضمن وجوده في النسخه الثالثه علي التوالي في الكان بعد نسخه الجانون 2017 ومصر 2019 بعد ان احتل المركز الثاني في مجموعته في التصفيات وذلك بعد ان جمع 9 نقاط من 6 مباريات لعبهم في التصفيات حيث حقق الانتصار في مبارتان وتعادل في مبارتان وخسر ايضا المنتخب مبارتان في التصفيات ، المنتخب الزيمبابوي هو الاخر سوف يخوض مباراته الاول في الكان وهو يبحث عن تقديم اداء جيد امام المنتخب السنغالي وحصد اول نقطه له في البطوله.