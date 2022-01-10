تراند اليوم : ماتش السنغال مباشر .. مباراه السنغال مباشر بث مباشر مباراه السنغال مشاهدة مباراة السنغال اليوم بث مباشر مباراة السنغال مباشر

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المنتخب السنغالي سيكون لديه عدد من الغيابات بسبب فيروس كورونا في هذه المواجهة القوية ضد منتخب زيمبابوي، وأكد المدير الفني للفريق أن الغيابات لن تعيقه عن تحقيق العلامة الكاملة ضد المنتخب المنافس، وأنه سيسعي من أجل تحقيق العلامة الكاملة خاصه أنه يملك لاعبين من أصحاب الجودة العالية وسيعوضوا غياب الآخرين.

منتخب زيمبابوي يحاول أن يخرج من هذه المواجهة القوية ضد نظيره السنغالي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية ثمينه في مشواره، وسيكون الفوز هو الأكثر مفاجآة في مشواره، ولكن تحقيقه للتعادل ضد أسود التيرانجا سيكون مفيداً أيضا في مشواره، فهل ينجح بالتفوق علي حساب الخصم، أم سيكون هناك صعوبة كبيرة.