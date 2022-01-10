تراند اليوم : مأمون وشركاه الحلقة 7 ،، مسلسل مامون وشركاه الحلقة السابعة 7 أونلاين

في أحداث مسلسل مامون وشركاه الأخيرة تصاعدت الخلافات بين نيفين ووالديها بعدما علمهما أنها تعيش قصة حب مع عماد وأنها ترغب في الزواج منه رغم أنه مسيحي.وفي الحلقة الماضية من مامون وشركاه جاءت حميدة رغم المشاكل التي تعيش فيها إلى منزل رجاء وعرضت على الأخيرة أن تأخذ نيفين لتقيم معها فوافقت.

مأمون ذهب إلى لوقا والد عماد ونقل إليه رسالة نشأت التي يحذر فيها عماد من الاقتراب من ابنته.يوسف أصبح في مأزق بعدما طرد من عمله ما دفعه لأن يتظاهر أمام مقر الحكومة مطالبا بعودته للعمل وبالفعل حقق ما يريد.

وتدور أحداث مسلسل مأمون وشركاه حول مأمون مباشر ابو العطا رجل فى ال 65 من عمره وكان يعمل محاسبا فى عدة شركات ثم تقاعد، وهو متزوج من حميدة التى تعانى الأمرين فى علاقتها معه من شدة بخله وتقطيره، ولديه 4 أبناء يحرمهم من كل شيء هم وزوجته، حتى ينفصلوا جميعا عنه، وبعدها يكتشفون أنه ملياردير، ويبدأون رحلة البحث عن مكان أمواله المخفية، لتتصاعد الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى ساخر.

والمسلسل من بطولة عادل إمام، ولبلبة، ومصطفى فهمي، وكمال أبو رية، وخالد سليم، وخالد سرحان، وشيرين، وهو من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام.

مأمون وشركائه من هنا