تراند اليوم : مسلسل سمرقند الحلقة 7،، احداث مسلسل "سمرقند" الحلقة السابعة 7 اونلاين

في أحداث مسلسل سمرقند الأخيرة تشعر توركان بالسعادة الشديدة بعد أن علمت بمخطط نرمين وأبدت لها اعجابها بذكائها ووعدتها ان تكون وصيفتها الأولى وصديقتها والمسئولة عن كل شيء بالقصر إذا ما تمكنت من النجاح في اعادة الملك إليها والانتصار على الملكة زبيدة.

روت زبيدة للملك ما حدث من نرمين فأمر الملك بإحضار نرمين التي أكدت له كلام زبيدة.ذهب الملك إلى توركان في المواجهة الأولى بينهما منذ سنوات طويلة ولم يطق النظر إلى وجهها حيث يراها قبيحة للغاية بفعل السحر الذي فعلته زبيدة له.

أخذ الملك يتوعد توركان وطلب منها أن ترحل إلى سمرقند حيث أخيها الملك نصر خان وطلب استعادة ابنته الملكة أتون خاتون فور وصول توركان إلى سمرقند.جاءت رسالة إلى توركان من ابنتها أتون خاتون فقرأتها زبيدة وأرادت أن تحرق قلب توركان فذهبت إليها وأخبرتها بأمر الرسالة ثم حرقتها أمام أعينها.

قامت زبيدة بتهديد توركان بالقتل حيث أخبرتها أنها ستعين حرسًا خاصًا على موكب توركان المنطلق من أصفهان إلى سمرقند ممن يكنون لها بالولاء الشديد وسوف يقتلونها فور أن يبتعد الموكب عن أصفهان.ذهبت نرمين إلى أشهر سحرة أصفهان واحضرت منه دواء يبطل مفعول السحر الذي فعلته زبيدة للملك.

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