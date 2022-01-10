تراند اليوم : طبق رمضان جمبري بصلصة جوز الهند

متابعات - الخليج 365

المقادير

2 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة كبيرة بصل أخضر

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 x معلقة صغيرة صويا صوص

1 x كيلو جمبرى

1 x معلقة صغيرة جنزبيل

1 x معلقة صغيرة عسل نحل

½ x كوب حليب جوز الهند

½ x معلقة صغيرة نشا

½ x معلقة صغيرة شطة

¼ x معلقة صغيرة ملح

الخطوات

في وعاء نخلط حليب جوز الهند و الصويا صوص و الليمون و العسل ومعجون الفلفل الحار بالثوم و الجنزبيل و النشا و الثوم والملح ونخلط جيدا.

في حلة نسخن الزيت ونضيف الجمبري و الشطة والبصل الاخضر المفروم حتى ينضج ثم نسكب علية مزيج صلصة جوز الهند يقدم ساخن مع الارز البسمتي.