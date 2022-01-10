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تراند اليوم : طبق رمضان جمبري بصلصة جوز الهند

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متابعات - الخليج 365

المقادير

2 x عدد فص ثوم مهروس

2 x معلقة كبيرة بصل أخضر

2 x معلقة كبيرة زيت عباد شمس

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون

1 x معلقة صغيرة صويا صوص

1 x كيلو جمبرى

1 x معلقة صغيرة جنزبيل

1 x معلقة صغيرة عسل نحل

½ x كوب حليب جوز الهند

½ x معلقة صغيرة نشا

½ x معلقة صغيرة شطة

¼ x معلقة صغيرة ملح

الخطوات

في وعاء نخلط حليب جوز الهند و الصويا صوص و الليمون و العسل ومعجون الفلفل الحار بالثوم و الجنزبيل و النشا و الثوم والملح ونخلط جيدا.

في حلة نسخن الزيت ونضيف الجمبري و الشطة والبصل الاخضر المفروم حتى ينضج ثم نسكب علية مزيج صلصة جوز الهند يقدم ساخن مع الارز البسمتي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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