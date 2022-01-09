تراند اليوم : كاس افريقيا مباشر .. بث مباشر كاس افريقيا مشاهدة كاس افريقيا مباشر

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كاس افريقيا مباشر مباريات كاس افريقيا بث مباشر جميع مباريات كاس افريقيا مباشر عبر قنوات بي ان سبورت ماكس 1+2 مشاهدة كاس افريقيا مباشر لحظة بالحظة عبر موقعنا الخليج 365، الذي يوفر نافذة نقل مباشر لكأس افريقيا وجميع المباريات في كافة الجولات والمجموعات، وبدأت بتاريخ 9/1/2022 مباريات المجموعة الأولى والتي شملت مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو، وماتش اثيوبيا والرأس الأخضر.
القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2021 هي beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2، وتردداتها كالتالي:
تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على نايل سات:
التردد: 12604
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 3/2
تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على نايل سات:
التردد: 11013
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 3/2