تراند اليوم : كاس افريقيا مباشر .. بث مباشر كاس افريقيا مشاهدة كاس افريقيا مباشر

كاس افريقيا مباشر مباريات كاس افريقيا بث مباشر جميع مباريات كاس افريقيا مباشر عبر قنوات بي ان سبورت ماكس 1+2 مشاهدة كاس افريقيا مباشر لحظة بالحظة عبر موقعنا الخليج 365، الذي يوفر نافذة نقل مباشر لكأس افريقيا وجميع المباريات في كافة الجولات والمجموعات، وبدأت بتاريخ 9/1/2022 مباريات المجموعة الأولى والتي شملت مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو، وماتش اثيوبيا والرأس الأخضر.

القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2021 هي beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2، وتردداتها كالتالي:

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 على نايل سات:

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 على نايل سات:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2