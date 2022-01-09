تراند اليوم : مباراة اثيوبيا مباشر .. بث مباشر اثيوبيا والراس الاخضر HD مباراة اثيوبيا اليوم مباشر HD

مباراة اثيوبيا مباشر بث مباشر اثيوبيا والراس الاخضر مباراة اثيوبيا اليوم مباشر مشاهدة مباراة أثيوبيا والرأس الأخضر بث مباشر ethiopia vs cape verde في كأس الأمم الأفريقية ، يستضيف منتخب أثيوبيا مساء اليوم الاحد خصمه منتخب الراس الاخضر ضمن منافسات الجولة الاولي من دور المجموعات في بطولة امم افريقيا والتي سوف تقام اليوم على ارضية ملعب بارك بيا ستاديوم وسوف تبدا اليوم المباراة في تمم الساعة التاسعه مساءا بتوقيت مصر.

تقا اليوم المباراة لحساب منافسات المجموعة الاول من دور المجموعات في البطولة والتي سوف يخوضها منتخب أثيوبيا في الافتتاح من اجل الانتصار وحصد اول ثلاث نقاط من امام خصمه منتخب الراس الاخضر ، واخر مباراة خاضها منتخب أثيوبيا قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه منتخب السودان والتي حقق الانتصار فيها بثلاث اهداف مقابل هدفين خارج ملعبه.

فيما على الجانب الاخر من مواجهة اليوم يدخل منتخب الراس الاخر المباراة ضيفا في الجولة الاولي من افتتاح بطولة كاس امم افريقيا ، وقد حل منتخب الراس الاخضر في المجموعة الاول ، وسوف يلعب اليوم من اجل اول انتصار له من امام خصمه منتخب أثيوبيا ، واخر مباراة لعبها منتخب الراس الاخضر تعادل فيه بهدف لمثله خارج ملعبه في تصفيات كاس العالم.