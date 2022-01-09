تراند اليوم : باريس مباشر .. بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان اليوم بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون

باريس مباشر بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان اليوم بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد ليون وكشف ماوريسيو بوتشيتينو عن تشكيلة باريس سان جيرمان ضد ليون حيث سيلتقي الخصمان اليوم الأحد الموافق 9 يناير 2022، في إطار مباريات الجولة العشرون من عمر الدوري الفرنسي، ومن المقرر أن يقود كيليان مبابي تشكيل النادي الباريسي في ظل غياب اللاعب ليونيل ميسي عن المواجهة، على الرغم من شفاءه من فيروس كورونا حيث أجري النجم الأرجنتيني فحص وتبين أنه سلبي لكن ماوريسيو قرر استبعاده من المباراة.

وستقام مباراة باريس سان جيرمان وليون على ملعب غروباما، وقد انتهي كل من الفريقين من التدريبات الجماعية الخاصة بهم، وأكد المدير الفني ماريسيو بوتشيتينو استعداد لاعبيه كما أشار بأنه سعيد بالمستوى الذي قدمه اللاعبين، ومن المقرر أن يستمر غياب اللاعب البرازيلي نيمار الذي يخضع للتدريبات العلاجية بعد إصابته بالكاحل، ويتابع الطاقم الطبي حالته الصحية حيث يتواجد في البرازيل.

ويخوض الباريسي مواجهته المنتظر بكل حماس بعد النتائج المميزة التي حققها في كأس فرنسا، حيث تغلب على غريمه فان بأربعة أهداف دون رد، وجاء ذلك بعد أن تعادل مع غريمه لوريان بهدف مقابل هدف.

وستذاع مباراة باريس سان جيرمان وليون على قناة بي إن سبورت القطرية، وذلك في تمام الساعة 9:45 مساءً حسب توقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية.

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد ليون

حراسة المرمى: كايلور نافاس.

خط الدفاع: بريسنيل كيمبيمبي، كولين داغبا، ماركينيوس، خوان بيرنات.

خط الوسط: لياندرو باريديس، ماركو فيراتي، جورجينيو فاينالدوم.

خط الهجوم: كيليان مبابي، زافييه سيمونس، ماورو إيكاردي.