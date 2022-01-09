تراند اليوم : بث مباشر باريس سان جيرمان .. بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وليون مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان مباشرة

بث مباشر باريس سان جيرمان بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وليون مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان مباشرة مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه باريس سان جيرمان ضد ليون lyon vs paris sg اليوم الاحد في الدوري الفرنسي ، بعد ان اكتساح كل الفرق في النصف الاول يستعد الليله فريق باريس ان جيرمان في بدايه مشوراه في النصف الثاني من الدوري وذلك عندما يحل ضيفا ثقيلا مساء اليوم في قمه هذا الاسبوع من الدوري الفرنسي علي فريق ليون وذلك لحساب مباريات الاسبوع العشرين من منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم ، وسوف يستقبل ملعب غروباما ستايديوم قمه هذا الاسبوع بين باريس سان جيرمان وليون وذلك في مواجهه الاياب بين الفريقين في هذا الموسم وكانت مواجهه الذهاب قد انتهت بفوز باريس بصعوبه بهدفين لهدف ، وسوف تنطلاق المواجهه الليله في تمام الساعه العاشره الا ربع مساءا بتوقيت القاهره.

يلا شوت مباراة باريس سان جيرمان وليون

باريس سان جيرمان هو الضيف في مواجهه الليله ضمن مواجهات النصف الثاني من منافسات الدوري الفرنسي لهذا الموسم ، باريس سان جيرمان في النصف الاول من الدوري كان قد نجح في الابتعاد بصدر الدوري والاقتراب من حسم اللقب وذلك بعد ان جمع في النصف الاول 46 نقطه وذلك بعد ان خاض 19 مباراه في الدور الاول ومن خلال هذه المباريات كان باريس سان جيرمان قد حقق الانتصار في 14 مباراه وتعادل في اربع مباريات وخسر الفريق مباراه واحده فقط في الدور الاول ، واخر مباراه لعبها باريس سان جيرمان في الدوري كانت مع فريق لوريان في نهايه الدور الاول وقد تعادل باريس سان جيرمان في هذه المباراه بهدف مقابل هدف.

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فيما فريق ليون فهو صاحب الارض في لقاء الليله وذلك ضمن لقاءات الاسبوع العشرين من عمر الدوري الفرنسي لهذا الموسم ، ليون قبل مواجهه اليوم هو صاحب المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي لهذا الموسم وذلك برصيد 24 نقطه جمعهم ليون بعد ان خاض هو الاخر 19 مباراه الي الان ومن خلالهم كان فريق ليون قد حقق الانتصار في 6 مباريات وتعادل في 7 مباريات وخسر ليون 5 مباريات قبل ان يستقبل باريس علي ارضه ، واخر مباراه لعبها فريق ليون في الدوري كانت في بدايه الدور الاول مع فريق ميتز وقد تعادل ليون هو الاخر في هذه المباراه بهدف مقابل هدف.